https://ria.ru/20220909/proisshestviya-1815559184.html
Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома из-за тайфуна
Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома из-за тайфуна - РИА Новости, 09.09.2022
Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома из-за тайфуна
Жители Приморья за разрушенные дома и отсутствие света из-за паводка после тайфуна "Хинамнор" получат выплаты, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T05:42
2022-09-09T05:42
2022-09-09T05:42
происшествия
жилье
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Жители Приморья за разрушенные дома и отсутствие света из-за паводка после тайфуна "Хинамнор" получат выплаты, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган).
https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815293431.html
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происшествия, жилье, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома из-за тайфуна
Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома и отсутствие света из-за тайфуна