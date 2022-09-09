Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома из-за тайфуна - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/proisshestviya-1815559184.html
Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома из-за тайфуна
Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома из-за тайфуна - РИА Новости, 09.09.2022
Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома из-за тайфуна
Жители Приморья за разрушенные дома и отсутствие света из-за паводка после тайфуна "Хинамнор" получат выплаты, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T05:42
2022-09-09T05:42
происшествия
жилье
олег кожемяко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39e095a24a21d6875b41481720731099.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Жители Приморья за разрушенные дома и отсутствие света из-за паводка после тайфуна "Хинамнор" получат выплаты, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган).
https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815293431.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122937_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_9c3c80fd23ed09d2c35c1df4923c1b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, олег кожемяко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Олег Кожемяко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:42 09.09.2022
 
Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома из-за тайфуна

Губернатор Приморья рассказал о выплатах за потерю дома и отсутствие света из-за тайфуна

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Жители Приморья за разрушенные дома и отсутствие света из-за паводка после тайфуна "Хинамнор" получат выплаты, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти сообщали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста.
"За полностью разрушенные дома предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей и при отсутствии иного жилья сертификат на приобретение жилья. Жители, кто более двух суток находился без транспортного сообщения и электроэнергии, также получат выплаты по 10 тысяч рублей", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале.
Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган).
Вертолет МИ-8 МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 01:56
В Приморье назвали число эвакуированных после ливней из-за тайфуна
 
ПроисшествияЖильеОлег КожемякоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала