https://ria.ru/20220909/predpriyatiya-1815648763.html

Три предприятия малого бизнеса Липецкой области вошли в состав Технопарка

Три предприятия малого бизнеса Липецкой области вошли в состав Технопарка - РИА Новости, 09.09.2022

Три предприятия малого бизнеса Липецкой области вошли в состав Технопарка

Три предприятия Липецкой области, представляющие малый бизнес, вошли в состав регионального Технопарка, получив статус резидентов, теперь инновационная площадка РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:03

2022-09-09T14:03

2022-09-09T14:03

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экономика

технологии

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ЛИПЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Три предприятия Липецкой области, представляющие малый бизнес, вошли в состав регионального Технопарка, получив статус резидентов, теперь инновационная площадка объединяет 37 компаний различной производственной направленности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, одна из новых компаний представила социально-ориентированный проект по вопросам оказания помощи глухим и глухонемым людям. Организация планирует разработать и исследовать устройство для обучения и общения с ними. Кроме этого, продукцией могут воспользоваться все, кто желает выучить жестовый язык на русском, немецком и казахском языках. Объем инвестиций в проект составляет более 3,1 миллиона рублей, ожидаемая эффективность составит 468 тысяч рублей.Второй резидент разработал инновационные методы для переработки компонентов оргтехники. Новый проект направлен на сбор, хранение, разбор и переработку картриджей для печати, а также производство краски для промышленных целей из отработанного тонера, которая благодаря алюмосиликатным микросферам и растворителям обладает высокой поверхностной прочностью, стойкостью к царапинам и кислотам, ферромагнитностью, качественным цветом. Стоимость проекта – два миллиона рублей, налоговые отчисления в бюджет предположительно составят 2,4 миллиона рублей.Третья компания инвестирует более двух миллионов рублей в сборку гидравлических клапанов и крупноузловой продукции. В дальнейшем предприятие планирует заниматься проектированием и производством мощностей для создания индивидуальных компоновочных решений. Ожидается, что бюджетная эффективность составит около 11 миллионов рублей.Он уточнил, что на сегодняшний день предприятия Технопарка имеют 27 патентов на интеллектуальную деятельность. В прошлом году создано около 400 рабочих мест. Артамонов подчеркнул, что содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей.

https://ria.ru/20220419/sotrudnichestvo-1784304879.html

https://ria.ru/20220629/lipetsk-1798982633.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, экономика, технологии