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Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя - РИА Новости, 09.09.2022
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Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя
Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя - РИА Новости, 09.09.2022
Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Эвенкии Красноярского края из-за неисправного двигателя, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное СУТ... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:27
2022-09-09T12:27
происшествия
россия
красноярский край
эвенкийский район
ми-8 амтш
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Эвенкии Красноярского края из-за неисправного двигателя, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России."Предварительно установлено, что 9 сентября 2022 года в Эвенкийском районе Красноярского края воздушное судно Ми-8 совершило вынужденную посадку в связи с неисправностью одного из двигателей. На борту вертолета находилось 13 человек, в том числе 3 члена экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.По данному факту Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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россия
красноярский край
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происшествия, россия, красноярский край, эвенкийский район, ми-8 амтш, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Эвенкийский район, Ми-8 АМТШ, Следственный комитет России (СК РФ)
12:27 09.09.2022
 
Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя

Ми-8 вынужденно сел в Эвенкийском районе Красноярского края из-за сломавшегося двигателя

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Эвенкии Красноярского края из-за неисправного двигателя, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
"Предварительно установлено, что 9 сентября 2022 года в Эвенкийском районе Красноярского края воздушное судно Ми-8 совершило вынужденную посадку в связи с неисправностью одного из двигателей. На борту вертолета находилось 13 человек, в том числе 3 члена экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По данному факту Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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ПроисшествияРоссияКрасноярский крайЭвенкийский районМи-8 АМТШСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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