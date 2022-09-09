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Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя
Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя - РИА Новости, 09.09.2022
Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Эвенкии Красноярского края из-за неисправного двигателя, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное СУТ... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:27
2022-09-09T12:27
2022-09-09T12:27
происшествия
россия
красноярский край
эвенкийский район
ми-8 амтш
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Эвенкии Красноярского края из-за неисправного двигателя, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России."Предварительно установлено, что 9 сентября 2022 года в Эвенкийском районе Красноярского края воздушное судно Ми-8 совершило вынужденную посадку в связи с неисправностью одного из двигателей. На борту вертолета находилось 13 человек, в том числе 3 члена экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.По данному факту Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
https://ria.ru/20220804/samolet-1807352771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярский край, эвенкийский район, ми-8 амтш, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Эвенкийский район, Ми-8 АМТШ, Следственный комитет России (СК РФ)
Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя
Ми-8 вынужденно сел в Эвенкийском районе Красноярского края из-за сломавшегося двигателя