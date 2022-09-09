https://ria.ru/20220909/posadka-1815616558.html

Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя

Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя - РИА Новости, 09.09.2022

Ми-8 вынужденно сел в Эвенкии из-за неисправного двигателя

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Эвенкии Красноярского края из-за неисправного двигателя, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное СУТ... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:27

2022-09-09T12:27

2022-09-09T12:27

происшествия

россия

красноярский край

эвенкийский район

ми-8 амтш

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Эвенкии Красноярского края из-за неисправного двигателя, пострадавших нет, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России."Предварительно установлено, что 9 сентября 2022 года в Эвенкийском районе Красноярского края воздушное судно Ми-8 совершило вынужденную посадку в связи с неисправностью одного из двигателей. На борту вертолета находилось 13 человек, в том числе 3 члена экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.По данному факту Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

https://ria.ru/20220804/samolet-1807352771.html

россия

красноярский край

эвенкийский район

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, красноярский край, эвенкийский район, ми-8 амтш, следственный комитет россии (ск рф)