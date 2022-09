https://ria.ru/20220909/politika-1815466622.html

"Сонный Джо" очнулся. У Байдена появился шанс на второй президентский срок

"Сонный Джо" очнулся. У Байдена появился шанс на второй президентский срок - РИА Новости, 09.09.2022

"Сонный Джо" очнулся. У Байдена появился шанс на второй президентский срок

В США приближаются промежуточные выборы в конгресс, которые, как считают аналитики, определят исход президентской кампании 2024-го. Действующий глава... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:00

2022-09-09T08:11

в мире

дональд трамп

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61b188507f77f753624db542d078e579.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США приближаются промежуточные выборы в конгресс, которые, как считают аналитики, определят исход президентской кампании 2024-го. Действующий глава государства Джо Байден сумел не только повысить рейтинг, но и заручиться поддержкой однопартийцев-демократов, а также многих республиканцев. Его главный соперник, Дональд Трамп, напротив, все больше увязает в скандалах, заставляя нервничать соратников. РИА Новости разбиралось в американских политических раскладах.Изменения в рейтингахСогласно недавним социологическим опросам, Джо Байден опережает Дональда Трампа со значительным отрывом, сообщает Newsweek.В то время как 79-летний лидер США неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024-м, его 76-летний оппонент официально не подтверждал планов переизбираться, хотя постоянно упоминает эту возможность в выступлениях и интервью. Между тем многие демократы беспокоились по поводу байденовских перспектив — из-за низких рейтингов и возраста. Однако ситуация с народной поддержкой поменялась за считанные недели.Новый опрос, опубликованный на днях The Wall Street Journal, показал, что Байден опережает Трампа на шесть пунктов. Президента-демократа поддержали 50 процентов зарегистрированных избирателей, а бывшего президента-республиканца — только 44. Для сравнения: мартовский опрос того же WSJ показывал, что оба политика шли вровень, получив по 45 процентов поддержки. В середине лета проголосовать за Трампа и вовсе были готовы на десять процентов больше избирателей, чем за Байдена.Рейтинги одобрения действий политиков тоже почти сравнялись. Нынешний глава страны, по версии WSJ, опередил предшественника на один процент: 45 против 44. Опрос авторитетного университета Emerson College, проведенный в конце августа, также показал, что Байден набрал 43 процента, а Трамп — 42. При этом исследование Harvard-Harris (Гарвардского университета и аналитической компании The Harris Poll) еще парой недель ранее демонстрировало однозначное трамповское лидерство.Личная борьба Байдена и Трампа отражается и на межпартийном противостоянии: "ослы" (Демократическая партия) за месяц забрали у "слонов" (республиканцы) три процента.Демократы оттаялиНа руку Байдену сыграло несколько факторов. Во-первых, ликвидация Аймана аз-Завахири, второго лидера "Аль-Каиды"*.Операцию уже сравнили с убийством Усамы бен Ладена, которое стало одним из главных достижений Барака Обамы — бывшего байденовского босса.Во-вторых, Байден в середине августа добился от конгресса одобрения "Закона о снижении инфляции". Масштабный проект предполагает выделение 430 миллиардов долларов на здравоохранение, борьбу с изменением климата и удержание потребительских цен. Документ обсуждали более года, поэтому его прохождение через обе палаты конгресса стало крупной внутриполитической победой президента, склонившего на свою сторону как сомневающихся однопартийцев, так и некоторых республиканцев.Избирателям закон тоже пришелся по нраву — согласно прогнозам аналитиков, байденовская инициатива позволит за ближайшие семь лет создать более полутора миллионов новых рабочих мест. Документ также предполагает снижение стоимости рецептурных лекарств и медицинских страховок, и одновременно — повышение налогов для крупнейших корпораций страны (минимальный корпоративный налог составит 15 процентов от прибыли предприятий).На фоне этих успехов "ослы", еще в начале августа сомневавшиеся в Байдене, заметно к нему потеплели. Президента уже приглашают на предвыборные ралли те, кто в ноябре будет бороться за места в палате представителей и сенате. Еще месяц назад они не спешили привлекать Белый дом к агитации, опасаясь, что это принесет больше вреда, чем пользы.Наконец, в-третьих, Байден умело разыграл карту со скандалом вокруг Дональда Трампа, подозреваемого в нарушении сразу нескольких законов, включая закон о шпионаже. Одновременно действующий лидер активно наводит мосты с умеренными республиканцами, не относящими себя к неформальному движению MAGA (Make America Great Again — лозунг трамповской избирательной кампании).Трамп близок к дисквалификации"Я хочу сразу четко заявить: не каждый республиканец — республиканец MAGA, — сказал Байден на митинге в честь Дня труда в Висконсине. — Не каждый республиканец разделяет эту крайнюю идеологию. Я знаю это, потому что работал с ключевыми членами Республиканской партии на протяжении всей карьеры".Риторика Байдена явно позаимствована у Обамы, который неоднократно говорил о необходимости разделения трампистов и привычных республиканцев. С последними, подчеркивал он, по крайней мере можно договариваться.Байден пошел еще дальше и в ходе одного из ралли охарактеризовал философию предшественника как "полуфашизм". Демонизация трампистской идеологии возымела эффект. Согласно опросу Ipsos, 58 процентов американцев, включая каждого четвертого республиканца, считают MAGA угрозой демократическим основам США. А источники в Капитолии говорят: многие "слоны" готовы заменить кандидата от партии на выборах 2024-го. Но пока неясно, на кого.Позднее, на митинге в Питтсбурге, Байден вновь прошелся по Трампу, которого назвал "просто бывшим побежденным президентом". Эти слова вызвали восторженную реакцию публики, скандировавшей "Беги, Джо, беги" (имеется в виду "run", то есть выдвижение в президенты). Позже, во время официального мероприятия в Уилкс-Барре, Байден призвал к ужесточению новых законов об оружии, включая запрет на штурмовые модели и обвинил радикальных республиканцев в том, что они потворствовали оружейному лобби. Незавуалированные "шпильки" в адрес Трампа собравшиеся вновь восприняли с энтузиазмом."Враг нации"Аналитики отмечают, что нынешняя кампания Байдена выглядит более активной, чем президентская, — даже агрессивной. Вдохновленные успехом недавних митингов, советники американского лидера планируют, что он будет совершать поездки по стране два или три раза в неделю в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.Пока Трамп традиционно занимается в соцсетях обвинениями в адрес истеблишмента, называя соперника "врагом нации", Байден сыплет законодательными инициативами. Речь, в частности, о стимулировании производства в США полупроводников, поставки которых из-за тайваньского кризиса ожидаемо сократились. Показательно, что этот проект также поддержали обе американские партии.В итоге, отмечает CNN, после "страха перед красной волной" (республиканцами) у демократов появилось больше оснований с оптимизмом смотреть на промежуточные выборы. Если раньше "сонный Джо" своим поведением бросал тень на всю Демпартию, то сейчас частично реабилитировался.Единение демократов с республиканцами, пусть и неафишируемое, не оставляет сомнений в том, что вне зависимости от исхода выборов внешнеполитический курс Вашингтона не изменится. Выдавливание Трампа с политической арены ослабляет позиции "движения" MAGA, где распространены антиукраинские настроения. А вот прокиевские республиканцы —"ястребы" — объективно выигрывают. С одной стороны, Байден продвигает их повестку даже активнее, чем могли бы они сами. С другой — в случае, если помощь Украине и вызовет критику среди американцев, можно будет списать все на президента-демократа.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220501/bayden-1786414079.html

https://ria.ru/20220811/ssha-1808834113.html

https://ria.ru/20220810/politika-1808374497.html

https://ria.ru/20220830/tayvan-1813045023.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, джо байден, сша