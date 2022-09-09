https://ria.ru/20220909/peregovory-1815621145.html

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана в Самарканде

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана в Самарканде - РИА Новости, 09.09.2022

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана в Самарканде

Разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана готовится в Самарканде, будет обсуждаться тема зерновой сделки, в том числе... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:41

2022-09-09T12:41

2022-09-09T12:59

самарканд

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана готовится в Самарканде, будет обсуждаться тема зерновой сделки, в том числе поставки российского продовольствия, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков"Возможен и необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Этот разговор действительно назрел. Мы видим, что договоренности стамбульские реализуются по зерну. Мы видим, что особенно эта реализация не дает, не приносит никакие блага бедным государствам, бедным странам, ибо всего два судна с грузом продовольствия прибыли в эти бедные страны", - сказал он журналистам.Песков отметил, что "это первая тема, которую, конечно же, нужно обсуждать"."И конечно же, это тема попадания на международные рынки российского продовольствия", - добавил Песков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС.Ранее Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220909/zerno-1815620854.html

https://ria.ru/20220909/sdelka-1815596403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

самарканд, владимир путин, россия, турция, шос, евросоюз, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире