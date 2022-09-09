ФАДН: спецоперация позитивно сказалась на восприятии представителей Кавказа
ФАДН: представители Северного Кавказа воспринимаются как герои на фоне спецоперации
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Спецоперация на Украине, согласно социологическим исследованиям Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, позитивно сказалась на восприятии в обществе представителей республик Северного Кавказа и чеченцев в частности, сейчас большинством людей они воспринимаются как герои, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель агентства Игорь Баринов.
"Мы проводили социологическое исследование о влиянии спецоперации на межнациональные отношения в нашей стране, и мы видим, как в позитивную сторону меняется восприятие представителей республик Северного Кавказа. На сегодня они воспринимаются большинством людей нашей страны как герои", - сказал Баринов, добавив, что во многом этому способствует активность в медиапространстве главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Лозунг "Ахмат - сила" стал нарицательным. И для меня ролик, который записали вместе казаки из 6-го отдельного казачьего полка имени Матвея Платова и полка спецназа имени Ахмата Кадырова после взятия Северодонецка, когда они скандировали "Ахмат – сила, казаки – сила, вместе мы - сила", это как раз подтверждение того, что мы объединились, и сейчас плечом к плечу воюют чеченцы с казаками, ингуши с осетинами, русские с крымскими татарами, которые отважно себя показывают во время спецоперации", - отметил глава ФАДН России.
ВЭФ прошел 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.