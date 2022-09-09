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ФАДН: спецоперация позитивно сказалась на восприятии представителей Кавказа - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/kavkaz-1815599163.html
ФАДН: спецоперация позитивно сказалась на восприятии представителей Кавказа
ФАДН: спецоперация позитивно сказалась на восприятии представителей Кавказа - РИА Новости, 09.09.2022
ФАДН: спецоперация позитивно сказалась на восприятии представителей Кавказа
Спецоперация на Украине, согласно социологическим исследованиям Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, позитивно сказалась на восприятии РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:19
2022-09-09T11:19
специальная военная операция на украине
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
северный кавказ
россия
украина
вооруженные силы рф
рамзан кадыров
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Спецоперация на Украине, согласно социологическим исследованиям Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, позитивно сказалась на восприятии в обществе представителей республик Северного Кавказа и чеченцев в частности, сейчас большинством людей они воспринимаются как герои, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель агентства Игорь Баринов."Мы проводили социологическое исследование о влиянии спецоперации на межнациональные отношения в нашей стране, и мы видим, как в позитивную сторону меняется восприятие представителей республик Северного Кавказа. На сегодня они воспринимаются большинством людей нашей страны как герои", - сказал Баринов, добавив, что во многом этому способствует активность в медиапространстве главы Чечни Рамзана Кадырова."Лозунг "Ахмат - сила" стал нарицательным. И для меня ролик, который записали вместе казаки из 6-го отдельного казачьего полка имени Матвея Платова и полка спецназа имени Ахмата Кадырова после взятия Северодонецка, когда они скандировали "Ахмат – сила, казаки – сила, вместе мы - сила", это как раз подтверждение того, что мы объединились, и сейчас плечом к плечу воюют чеченцы с казаками, ингуши с осетинами, русские с крымскими татарами, которые отважно себя показывают во время спецоперации", - отметил глава ФАДН России.ВЭФ прошел 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), северный кавказ, россия, украина, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), общество, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Специальная военная операция на Украине, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Северный Кавказ, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров (политик), Общество, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:19 09.09.2022
 
ФАДН: спецоперация позитивно сказалась на восприятии представителей Кавказа

ФАДН: представители Северного Кавказа воспринимаются как герои на фоне спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Спецоперация на Украине, согласно социологическим исследованиям Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, позитивно сказалась на восприятии в обществе представителей республик Северного Кавказа и чеченцев в частности, сейчас большинством людей они воспринимаются как герои, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель агентства Игорь Баринов.
"Мы проводили социологическое исследование о влиянии спецоперации на межнациональные отношения в нашей стране, и мы видим, как в позитивную сторону меняется восприятие представителей республик Северного Кавказа. На сегодня они воспринимаются большинством людей нашей страны как герои", - сказал Баринов, добавив, что во многом этому способствует активность в медиапространстве главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Лозунг "Ахмат - сила" стал нарицательным. И для меня ролик, который записали вместе казаки из 6-го отдельного казачьего полка имени Матвея Платова и полка спецназа имени Ахмата Кадырова после взятия Северодонецка, когда они скандировали "Ахмат – сила, казаки – сила, вместе мы - сила", это как раз подтверждение того, что мы объединились, и сейчас плечом к плечу воюют чеченцы с казаками, ингуши с осетинами, русские с крымскими татарами, которые отважно себя показывают во время спецоперации", - отметил глава ФАДН России.
ВЭФ прошел 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Секретарь Совбеза Чеченской Республики, командир спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 16:03
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь БариновФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Северный КавказРоссияУкраинаВооруженные силы РФРамзан КадыровАхмат Кадыров (политик)ОбществоВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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