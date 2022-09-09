https://ria.ru/20220909/kavkaz-1815599163.html

ФАДН: спецоперация позитивно сказалась на восприятии представителей Кавказа

ФАДН: спецоперация позитивно сказалась на восприятии представителей Кавказа - РИА Новости, 09.09.2022

ФАДН: спецоперация позитивно сказалась на восприятии представителей Кавказа

Спецоперация на Украине, согласно социологическим исследованиям Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, позитивно сказалась на восприятии РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:19

2022-09-09T11:19

2022-09-09T11:19

специальная военная операция на украине

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

северный кавказ

россия

украина

вооруженные силы рф

рамзан кадыров

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Спецоперация на Украине, согласно социологическим исследованиям Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, позитивно сказалась на восприятии в обществе представителей республик Северного Кавказа и чеченцев в частности, сейчас большинством людей они воспринимаются как герои, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель агентства Игорь Баринов."Мы проводили социологическое исследование о влиянии спецоперации на межнациональные отношения в нашей стране, и мы видим, как в позитивную сторону меняется восприятие представителей республик Северного Кавказа. На сегодня они воспринимаются большинством людей нашей страны как герои", - сказал Баринов, добавив, что во многом этому способствует активность в медиапространстве главы Чечни Рамзана Кадырова."Лозунг "Ахмат - сила" стал нарицательным. И для меня ролик, который записали вместе казаки из 6-го отдельного казачьего полка имени Матвея Платова и полка спецназа имени Ахмата Кадырова после взятия Северодонецка, когда они скандировали "Ахмат – сила, казаки – сила, вместе мы - сила", это как раз подтверждение того, что мы объединились, и сейчас плечом к плечу воюют чеченцы с казаками, ингуши с осетинами, русские с крымскими татарами, которые отважно себя показывают во время спецоперации", - отметил глава ФАДН России.ВЭФ прошел 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20220908/balakleya-1815436338.html

северный кавказ

россия

украина

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Екатерина Зайцева

игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), северный кавказ, россия, украина, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), общество, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)