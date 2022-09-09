https://ria.ru/20220909/kareliya-1815618031.html

Из Москвы в Карелию запустят ежедневный утренний рейс

Из Москвы в Карелию запустят ежедневный утренний рейс - РИА Новости, 09.09.2022

Из Москвы в Карелию запустят ежедневный утренний рейс

Авиакомпания "Северсталь" запустит утренний рейс из Москвы в Петрозаводск с 31 октября, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:18

2022-09-09T13:18

2022-09-09T13:18

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Северсталь" запустит утренний рейс из Москвы в Петрозаводск с 31 октября, сообщает АТОР.Перевозки запланированы ежедневно: вылет из столицы — в 09:20, из Карелии — в 11:40. Время в пути — полтора часа.Сейчас прямые рейсы по направлению также осуществляет авиакомпания "Победа", отмечают в ассоциации. Но все они — во второй половине дня (прибытие в Петрозаводск — в 18:15). Таким образом, туристы выходят на экскурсионную программу только на следующий день.Билеты на новый рейс уже есть в продаже. Стоимость перелета в обе стороны — 10 тысяч рублей с человека с ручной кладью. С багажом чуть дороже — от 13400.По мнению туроператоров, увеличение перевозки в Карелию повысит привлекательность направления в осенне-зимний период, а также увеличит число туристов из московского региона.

https://ria.ru/20220909/dominikana-1815584740.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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