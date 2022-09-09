https://ria.ru/20220909/energiya-1815752762.html

В Евросоюзе снизилось производство электричества

В Евросоюзе снизилось производство электричества - РИА Новости, 09.09.2022

В Евросоюзе снизилось производство электричества

Мощности по производству электроэнергии в Евросоюзе в последние месяцы были значительно ниже обычного уровня из-за нехватки атомной и гидрогенерации, говорится... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:45

2022-09-09T18:45

2022-09-09T18:53

евросоюз

атомная энергетика

в мире

электричество

европа

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Мощности по производству электроэнергии в Евросоюзе в последние месяцы были значительно ниже обычного уровня из-за нехватки атомной и гидрогенерации, говорится в сообщении чешского председательства в Совете стран ЕС."Мощность производства электроэнергии в ЕС была значительно ниже, чем обычно в последние месяцы, в частности, из-за нехватки ядерной и гидроэнергетики", - говорится в нем.

https://ria.ru/20220909/energiya-1815682166.html

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евросоюз, атомная энергетика, в мире, электричество, европа