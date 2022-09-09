https://ria.ru/20220909/energiya-1815752762.html
В Евросоюзе снизилось производство электричества
В Евросоюзе снизилось производство электричества - РИА Новости, 09.09.2022
В Евросоюзе снизилось производство электричества
Мощности по производству электроэнергии в Евросоюзе в последние месяцы были значительно ниже обычного уровня из-за нехватки атомной и гидрогенерации, говорится... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:45
2022-09-09T18:45
2022-09-09T18:53
евросоюз
атомная энергетика
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электричество
европа
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Мощности по производству электроэнергии в Евросоюзе в последние месяцы были значительно ниже обычного уровня из-за нехватки атомной и гидрогенерации, говорится в сообщении чешского председательства в Совете стран ЕС."Мощность производства электроэнергии в ЕС была значительно ниже, чем обычно в последние месяцы, в частности, из-за нехватки ядерной и гидроэнергетики", - говорится в нем.
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евросоюз, атомная энергетика, в мире, электричество, европа
Евросоюз, Атомная энергетика, В мире, Электричество, Европа
18:45 09.09.2022 (обновлено: 18:53 09.09.2022)
В Евросоюзе снизилось производство электричества
Совет ЕС: производство электричества снизилось из-за нехватки атомной и гидрогенерации