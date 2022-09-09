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В Евросоюзе снизилось производство электричества - РИА Новости, 09.09.2022
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В Евросоюзе снизилось производство электричества
В Евросоюзе снизилось производство электричества - РИА Новости, 09.09.2022
В Евросоюзе снизилось производство электричества
Мощности по производству электроэнергии в Евросоюзе в последние месяцы были значительно ниже обычного уровня из-за нехватки атомной и гидрогенерации, говорится... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:45
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евросоюз
атомная энергетика
в мире
электричество
европа
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Мощности по производству электроэнергии в Евросоюзе в последние месяцы были значительно ниже обычного уровня из-за нехватки атомной и гидрогенерации, говорится в сообщении чешского председательства в Совете стран ЕС."Мощность производства электроэнергии в ЕС была значительно ниже, чем обычно в последние месяцы, в частности, из-за нехватки ядерной и гидроэнергетики", - говорится в нем.
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евросоюз, атомная энергетика, в мире, электричество, европа
Евросоюз, Атомная энергетика, В мире, Электричество, Европа
18:45 09.09.2022 (обновлено: 18:53 09.09.2022)
 
В Евросоюзе снизилось производство электричества

Совет ЕС: производство электричества снизилось из-за нехватки атомной и гидрогенерации

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Мощности по производству электроэнергии в Евросоюзе в последние месяцы были значительно ниже обычного уровня из-за нехватки атомной и гидрогенерации, говорится в сообщении чешского председательства в Совете стран ЕС.
"Мощность производства электроэнергии в ЕС была значительно ниже, чем обычно в последние месяцы, в частности, из-за нехватки ядерной и гидроэнергетики", - говорится в нем.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
15:40
В Евросоюзе предложат снизить потребление энергии на десять процентов
 
ЕвросоюзАтомная энергетикаВ миреЭлектричествоЕвропа
 
 
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