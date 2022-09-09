Рейтинг@Mail.ru
В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/antenna-1815556639.html
В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации
В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации - РИА Новости, 09.09.2022
В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации
Компания "Навигатор" создала авиационную спутниковую антенну АС-005, которая заменит антенны типа AT-1675 зарубежного производства (США) на судах гражданской... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T03:08
2022-09-09T11:38
глонасс (система навигации)
gps
россия
сша
сергей бабуров
безопасность
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809644067_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_4833510caeea0324b8ff1031e6dc615e.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания "Навигатор" создала авиационную спутниковую антенну АС-005, которая заменит антенны типа AT-1675 зарубежного производства (США) на судах гражданской авиации России, ее испытания завершаются, в серию пойдет в 2023 году, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Сергей Бабуров.Ранее на многие воздушные суда гражданского назначения в России устанавливались антенны импортного производства типа AT-1675.Он подчеркнул, что АС-005 является прямым аналогом АТ-1675 по массогабаритным характеристикам и электрическим параметрам.Он также сообщил, что в рамках перспективных работ разрабатывается двухдиапазонная антенна и антенны с повышенной помехозащищенностью."Все обозначенные антенны могут быть установлены на большинство воздушных судов различного назначения — это и самолеты, и вертолеты, и беспилотники", — отметил Бабуров.
https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300315.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809644067_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8214d668956ac9e13659b427d4a7cffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
глонасс (система навигации), gps, россия, сша, сергей бабуров, безопасность, технологии
ГЛОНАСС (система навигации), GPS, Россия, США, Сергей Бабуров, Безопасность, Технологии
03:08 09.09.2022 (обновлено: 11:38 09.09.2022)
 
В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации

Гендиректор "Навигатора" Бабуров заявил о создании аналога спутниковой антенны для авиации

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800
Самолет Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 737-800. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания "Навигатор" создала авиационную спутниковую антенну АС-005, которая заменит антенны типа AT-1675 зарубежного производства (США) на судах гражданской авиации России, ее испытания завершаются, в серию пойдет в 2023 году, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Сергей Бабуров.
Ранее на многие воздушные суда гражданского назначения в России устанавливались антенны импортного производства типа AT-1675.

"Зарубежные производители прекратили поставки своих антенн. В качестве ответных мер "Навигатор" в инициативном порядке провел работы по разработке линейки спутниковых антенн, которые в настоящее время находятся на завершающей стадии испытаний. В следующем году начнутся серийные поставки", — сказал Бабуров.

Он подчеркнул, что АС-005 является прямым аналогом АТ-1675 по массогабаритным характеристикам и электрическим параметрам.

"Линейка антенн АС-005 даже превосходит конкурентный продукт по некоторым параметрам, имеет различные коэффициенты усиления и обеспечивает работу по приему сигналов в диапазонах ГЛОНАСС и GPS", — пояснил гендиректор.

Он также сообщил, что в рамках перспективных работ разрабатывается двухдиапазонная антенна и антенны с повышенной помехозащищенностью.
"Все обозначенные антенны могут быть установлены на большинство воздушных судов различного назначения — это и самолеты, и вертолеты, и беспилотники", — отметил Бабуров.
Самолет - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 13:51Туризм
"Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 отечественных самолета
 
ГЛОНАСС (система навигации)GPSРоссияСШАСергей БабуровБезопасностьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала