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В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации
В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации - РИА Новости, 09.09.2022
В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации
Компания "Навигатор" создала авиационную спутниковую антенну АС-005, которая заменит антенны типа AT-1675 зарубежного производства (США) на судах гражданской... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T03:08
2022-09-09T03:08
2022-09-09T11:38
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания "Навигатор" создала авиационную спутниковую антенну АС-005, которая заменит антенны типа AT-1675 зарубежного производства (США) на судах гражданской авиации России, ее испытания завершаются, в серию пойдет в 2023 году, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Сергей Бабуров.Ранее на многие воздушные суда гражданского назначения в России устанавливались антенны импортного производства типа AT-1675.Он подчеркнул, что АС-005 является прямым аналогом АТ-1675 по массогабаритным характеристикам и электрическим параметрам.Он также сообщил, что в рамках перспективных работ разрабатывается двухдиапазонная антенна и антенны с повышенной помехозащищенностью."Все обозначенные антенны могут быть установлены на большинство воздушных судов различного назначения — это и самолеты, и вертолеты, и беспилотники", — отметил Бабуров.
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глонасс (система навигации), gps, россия, сша, сергей бабуров, безопасность, технологии
ГЛОНАСС (система навигации), GPS, Россия, США, Сергей Бабуров, Безопасность, Технологии
03:08 09.09.2022 (обновлено: 11:38 09.09.2022)
В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации
Гендиректор "Навигатора" Бабуров заявил о создании аналога спутниковой антенны для авиации
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания "Навигатор" создала авиационную спутниковую антенну АС-005, которая заменит антенны типа AT-1675 зарубежного производства (США) на судах гражданской авиации России, ее испытания завершаются, в серию пойдет в 2023 году, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Сергей Бабуров.
Ранее на многие воздушные суда гражданского назначения в России устанавливались антенны импортного производства типа AT-1675.
"Зарубежные производители прекратили поставки своих антенн. В качестве ответных мер "Навигатор" в инициативном порядке провел работы по разработке линейки спутниковых антенн, которые в настоящее время находятся на завершающей стадии испытаний. В следующем году начнутся серийные поставки", — сказал Бабуров.
Он подчеркнул, что АС-005 является прямым аналогом АТ-1675 по массогабаритным характеристикам и электрическим параметрам.
"Линейка антенн АС-005 даже превосходит конкурентный продукт по некоторым параметрам, имеет различные коэффициенты усиления и обеспечивает работу по приему сигналов в диапазонах ГЛОНАСС и GPS", — пояснил гендиректор.
Он также сообщил, что в рамках перспективных работ разрабатывается двухдиапазонная антенна и антенны с повышенной помехозащищенностью.
"Все обозначенные антенны могут быть установлены на большинство воздушных судов различного назначения — это и самолеты, и вертолеты, и беспилотники", — отметил Бабуров.