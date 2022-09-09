https://ria.ru/20220909/antenna-1815556639.html

В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации

В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации - РИА Новости, 09.09.2022

В России завершаются испытания спутниковой антенны для авиации

Компания "Навигатор" создала авиационную спутниковую антенну АС-005, которая заменит антенны типа AT-1675 зарубежного производства (США) на судах гражданской... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T03:08

2022-09-09T03:08

2022-09-09T11:38

глонасс (система навигации)

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безопасность

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания "Навигатор" создала авиационную спутниковую антенну АС-005, которая заменит антенны типа AT-1675 зарубежного производства (США) на судах гражданской авиации России, ее испытания завершаются, в серию пойдет в 2023 году, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Сергей Бабуров.Ранее на многие воздушные суда гражданского назначения в России устанавливались антенны импортного производства типа AT-1675.Он подчеркнул, что АС-005 является прямым аналогом АТ-1675 по массогабаритным характеристикам и электрическим параметрам.Он также сообщил, что в рамках перспективных работ разрабатывается двухдиапазонная антенна и антенны с повышенной помехозащищенностью."Все обозначенные антенны могут быть установлены на большинство воздушных судов различного назначения — это и самолеты, и вертолеты, и беспилотники", — отметил Бабуров.

https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300315.html

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глонасс (система навигации), gps, россия, сша, сергей бабуров, безопасность, технологии