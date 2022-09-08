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МИД Италии работает над возвращением раненного под Херсоном журналиста - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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МИД Италии работает над возвращением раненного под Херсоном журналиста
МИД Италии работает над возвращением раненного под Херсоном журналиста - РИА Новости, 08.09.2022
МИД Италии работает над возвращением раненного под Херсоном журналиста
МИД Италии получил положительные новости о состоянии итальянского журналиста-фрилансера Маттии Сорби, который получил ранения под Херсоном, и работает над его... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:21
2022-09-08T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
италия
херсон
россия
мид италии
здоровье - общество
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РИМ, 8 сен – РИА Новости. МИД Италии получил положительные новости о состоянии итальянского журналиста-фрилансера Маттии Сорби, который получил ранения под Херсоном, и работает над его возвращением, сообщили журналистам источники в ведомстве."МИД находится в постоянном контакте с журналистом: он получил медпомощь, у нас есть положительные новости о его состоянии здоровья. У него слабое покрытие связи для общения, но у него есть свободный контакт. Мы работаем над тем, чтобы он благополучно вернулся в Италию как можно скорее", - сообщили в итальянском МИД.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту, освещавшему боевые действия со стороны войск Украины. Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получает необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное, сообщили в министерстве.
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"Обратно через минное поле" – российские военные рассказали, как спасали раненого итальянского журналиста
Российские военные рассказали, как спасали подорвавшегося на украинских позициях итальянского журналиста - и как украинские солдаты, вместо того чтобы помочь, только вели огонь.
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в мире, италия, херсон, россия, мид италии, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Херсон, Россия, МИД Италии, Здоровье - Общество
19:21 08.09.2022
 
МИД Италии работает над возвращением раненного под Херсоном журналиста

МИД Италии работает над возвращением раненного под Херсоном журналиста-фрилансера Сорби

Читать ria.ru в
РИМ, 8 сен – РИА Новости. МИД Италии получил положительные новости о состоянии итальянского журналиста-фрилансера Маттии Сорби, который получил ранения под Херсоном, и работает над его возвращением, сообщили журналистам источники в ведомстве.
"МИД находится в постоянном контакте с журналистом: он получил медпомощь, у нас есть положительные новости о его состоянии здоровья. У него слабое покрытие связи для общения, но у него есть свободный контакт. Мы работаем над тем, чтобы он благополучно вернулся в Италию как можно скорее", - сообщили в итальянском МИД.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту, освещавшему боевые действия со стороны войск Украины. Сорби поступил в отделение реанимации с множественными осколочными ранениям и получает необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья стабильное, сообщили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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