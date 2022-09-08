https://ria.ru/20220908/velikobritaniya-1815448994.html

Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы

Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы - РИА Новости, 08.09.2022

Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы

Церемония смены караула Букингемского дворца 8 сентября отменяется на фоне сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II, сообщает издание... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:35

2022-09-08T16:35

2022-09-08T16:42

елизавета ii

в мире

великобритания

букингемский дворец

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония смены караула Букингемского дворца 8 сентября отменяется на фоне сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II, сообщает издание Mirror.Отмечается, что у ворот дворца выставили табличку с надписью: "Сегодня церемонии смены караула не будет".Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позднее стало известно, что все четверо детей британской королевы Елизаветы II прибыли в шотландский замок Балморал, где находится королева.

https://ria.ru/20220908/trass-1815421839.html

великобритания

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Кирилл Волков

елизавета ii, в мире, великобритания, букингемский дворец