https://ria.ru/20220908/velikobritaniya-1815448994.html
Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы
Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы - РИА Новости, 08.09.2022
Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы
Церемония смены караула Букингемского дворца 8 сентября отменяется на фоне сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II, сообщает издание... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:35
2022-09-08T16:35
2022-09-08T16:42
елизавета ii
в мире
великобритания
букингемский дворец
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония смены караула Букингемского дворца 8 сентября отменяется на фоне сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II, сообщает издание Mirror.Отмечается, что у ворот дворца выставили табличку с надписью: "Сегодня церемонии смены караула не будет".Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позднее стало известно, что все четверо детей британской королевы Елизаветы II прибыли в шотландский замок Балморал, где находится королева.
https://ria.ru/20220908/trass-1815421839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елизавета ii, в мире, великобритания, букингемский дворец
Елизавета II, В мире, Великобритания, Букингемский дворец
16:35 08.09.2022 (обновлено: 16:42 08.09.2022)
Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы
В Букингемском дворце отменили церемонию смены караула из-за ухудшения здоровья королевы