Рейтинг@Mail.ru
Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/velikobritaniya-1815448994.html
Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы
Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы - РИА Новости, 08.09.2022
Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы
Церемония смены караула Букингемского дворца 8 сентября отменяется на фоне сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II, сообщает издание... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:35
2022-09-08T16:42
елизавета ii
в мире
великобритания
букингемский дворец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815451061_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa48777927e9cd2b11419782573dc3a0.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония смены караула Букингемского дворца 8 сентября отменяется на фоне сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II, сообщает издание Mirror.Отмечается, что у ворот дворца выставили табличку с надписью: "Сегодня церемонии смены караула не будет".Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позднее стало известно, что все четверо детей британской королевы Елизаветы II прибыли в шотландский замок Балморал, где находится королева.
https://ria.ru/20220908/trass-1815421839.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815451061_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_85e9687b335b9ff01e3fbfacf20ea26d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елизавета ii, в мире, великобритания, букингемский дворец
Елизавета II, В мире, Великобритания, Букингемский дворец
16:35 08.09.2022 (обновлено: 16:42 08.09.2022)
 
Букингемский дворец отменил смену караула из-за состояния здоровья королевы

В Букингемском дворце отменили церемонию смены караула из-за ухудшения здоровья королевы

© AFP 2022 / Daniel LealТабличка, сообщающая об отмене смены караула, во дворе Букингемского дворца в центре Лондона. 8 сентября 2022
Табличка, сообщающая об отмене смены караула, во дворе Букингемского дворца в центре Лондона. 8 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
Табличка, сообщающая об отмене смены караула, во дворе Букингемского дворца в центре Лондона. 8 сентября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония смены караула Букингемского дворца 8 сентября отменяется на фоне сообщений об ухудшении здоровья британской королевы Елизаветы II, сообщает издание Mirror.
Отмечается, что у ворот дворца выставили табличку с надписью: "Сегодня церемонии смены караула не будет".
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позднее стало известно, что все четверо детей британской королевы Елизаветы II прибыли в шотландский замок Балморал, где находится королева.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
15:05
Вся Британия озабочена новостями о здоровье королевы, заявила Трасс
 
Елизавета IIВ миреВеликобританияБукингемский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала