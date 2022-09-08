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В Швейцарии горнолыжные курорты готовятся экономить электричество зимой - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
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В Швейцарии горнолыжные курорты готовятся экономить электричество зимой
В Швейцарии горнолыжные курорты готовятся экономить электричество зимой - РИА Новости, 08.09.2022
В Швейцарии горнолыжные курорты готовятся экономить электричество зимой
Швейцарские горнолыжные курорты готовятся экономить электричество предстоящей зимой, рассказали РИА Новости представители сектора. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:59
2022-09-08T12:59
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ЖЕНЕВА, 8 сен — РИА Новости. Швейцарские горнолыжные курорты готовятся экономить электричество предстоящей зимой, рассказали РИА Новости представители сектора."Мы уже запланировали ряд сценариев. Влияние остановки подъемника на доходы станции будет зависеть от того, сколько энергии необходимо сэкономить. Мы находимся в контакте с властями по этому поводу", — заявил исполнительный директор крупнейшей горнолыжной компании романской Швейцарии Téléverbier Лоран Воше. "Швейцарские горнолыжные подъемники" (RMS), ассоциация швейцарского отделения кабельного транспорта, заявляет, что осознает риски в холодное время года и готовит компании к сокращению потребления энергии в случае ее нехватки."Если Конфедерация перейдет к следующему этапу дефицита электроэнергии и ограничения на потребление станут фактом, это, безусловно, повлияет на предложение компаний, занимающихся подъемниками", — объяснила РИА Новости директор пресс-службы RMS Барбара Гнеги.Как именно могут измениться услуги, она прогнозировать не взялась. По ее словам, RMS советует своим членам отключить обогрев желобов или использовать только холодную воду в туалетах.Эксперты отмечают, что цены на электричество выросли только у тех, кто должен был заключить новые контракты. Так, по словам Боше, у Téléverbier стоимость энергии не изменилась, так как действует фиксированный договор на два года.Ожидается, что в 2023 году расходы швейцарских домохозяйств на электричество вырастут на 27 процентов. Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче энергии предстоящей зимой.
https://ria.ru/20220906/turtsiya-1814924342.html
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туризм, новости - туризм, швейцария, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Швейцария, туристы
12:59 08.09.2022
 
В Швейцарии горнолыжные курорты готовятся экономить электричество зимой

В Швейцарии курорты будут экономить электричество, а жители готовятся обогреваться дровами

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в медиабанкОтдых в Санкт-Моритце (Швейцария)
Отдых в Санкт-Моритце (Швейцария) - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
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ЖЕНЕВА, 8 сен — РИА Новости. Швейцарские горнолыжные курорты готовятся экономить электричество предстоящей зимой, рассказали РИА Новости представители сектора.
"Мы уже запланировали ряд сценариев. Влияние остановки подъемника на доходы станции будет зависеть от того, сколько энергии необходимо сэкономить. Мы находимся в контакте с властями по этому поводу", — заявил исполнительный директор крупнейшей горнолыжной компании романской Швейцарии Téléverbier Лоран Воше.
"Швейцарские горнолыжные подъемники" (RMS), ассоциация швейцарского отделения кабельного транспорта, заявляет, что осознает риски в холодное время года и готовит компании к сокращению потребления энергии в случае ее нехватки.
"Если Конфедерация перейдет к следующему этапу дефицита электроэнергии и ограничения на потребление станут фактом, это, безусловно, повлияет на предложение компаний, занимающихся подъемниками", — объяснила РИА Новости директор пресс-службы RMS Барбара Гнеги.
Как именно могут измениться услуги, она прогнозировать не взялась. По ее словам, RMS советует своим членам отключить обогрев желобов или использовать только холодную воду в туалетах.
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Эксперты отмечают, что цены на электричество выросли только у тех, кто должен был заключить новые контракты. Так, по словам Боше, у Téléverbier стоимость энергии не изменилась, так как действует фиксированный договор на два года.
Ожидается, что в 2023 году расходы швейцарских домохозяйств на электричество вырастут на 27 процентов. Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче энергии предстоящей зимой.
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