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Механизм СЕ был интересен, пока не политизировался, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.09.2022
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Механизм СЕ был интересен, пока не политизировался, заявила Москалькова
Механизм СЕ был интересен, пока не политизировался, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.09.2022
Механизм СЕ был интересен, пока не политизировался, заявила Москалькова
Механизм Совета Европы был интересен для правозащитной системы, пока не политизировался, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:45
2022-09-08T11:10
татьяна москалькова
россия
русский (остров)
владивосток
совет европы
снг
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Механизм Совета Европы был интересен для правозащитной системы, пока не политизировался, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она отметила, что человеку важно иметь возможность доказывать свою правоту не только на национальном уровне, но и на наднациональном. С уходом России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека поиск таких механизмов, по ее словам, очень актуален. Москалькова рассказала, что есть необходимость интегрироваться на уровне Совета уполномоченных по правам человека СНГ, но такой орган не будет заменой Европейскому суду по правам человека, поскольку не предполагает рассмотрения отдельных кейсов людей, не удовлетворённых решением суда."Мне кажется, что тот механизм, который был, пока он не политизировался, он был интересен для правозащитной системы, потому что у человека всегда оставалась еще возможность искать, доказывать свою позицию на уровне европейской концепции прав и свобод человека", - заявила российский омбудсмен.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой &gt;&gt;
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татьяна москалькова, россия, русский (остров), владивосток, совет европы, снг, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), экономика
Татьяна Москалькова, Россия, Русский (остров), Владивосток, Совет Европы, СНГ, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика
09:45 08.09.2022 (обновлено: 11:10 08.09.2022)
 
Механизм СЕ был интересен, пока не политизировался, заявила Москалькова

Москалькова: механизм СЕ был интересен для правозащитной системы, пока не политизировался

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Механизм Совета Европы был интересен для правозащитной системы, пока не политизировался, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что человеку важно иметь возможность доказывать свою правоту не только на национальном уровне, но и на наднациональном. С уходом России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека поиск таких механизмов, по ее словам, очень актуален. Москалькова рассказала, что есть необходимость интегрироваться на уровне Совета уполномоченных по правам человека СНГ, но такой орган не будет заменой Европейскому суду по правам человека, поскольку не предполагает рассмотрения отдельных кейсов людей, не удовлетворённых решением суда.
"Мне кажется, что тот механизм, который был, пока он не политизировался, он был интересен для правозащитной системы, потому что у человека всегда оставалась еще возможность искать, доказывать свою позицию на уровне европейской концепции прав и свобод человека", - заявила российский омбудсмен.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Татьяна МоскальковаРоссияРусский (остров)ВладивостокСовет ЕвропыСНГВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Экономика
 
 
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