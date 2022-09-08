09:45 08.09.2022 (обновлено: 11:10 08.09.2022)
Механизм СЕ был интересен, пока не политизировался, заявила Москалькова
Москалькова: механизм СЕ был интересен для правозащитной системы, пока не политизировался
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Механизм Совета Европы был интересен для правозащитной системы, пока не политизировался, заявила в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что человеку важно иметь возможность доказывать свою правоту не только на национальном уровне, но и на наднациональном. С уходом России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека поиск таких механизмов, по ее словам, очень актуален. Москалькова рассказала, что есть необходимость интегрироваться на уровне Совета уполномоченных по правам человека СНГ, но такой орган не будет заменой Европейскому суду по правам человека, поскольку не предполагает рассмотрения отдельных кейсов людей, не удовлетворённых решением суда.
"Мне кажется, что тот механизм, который был, пока он не политизировался, он был интересен для правозащитной системы, потому что у человека всегда оставалась еще возможность искать, доказывать свою позицию на уровне европейской концепции прав и свобод человека", - заявила российский омбудсмен.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.