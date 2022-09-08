https://ria.ru/20220908/milokhin-1815425734.html
Милохин показал свою новую девушку
Милохин показал свою новую девушку - РИА Новости, 08.09.2022
Милохин показал свою новую девушку
Даня Милохин пришел на презентацию клипа Jony с новой девушкой – Екатериной Толстопятовой. Для парного выхода блогеры выбрали классические строгие костюмы. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:00
2022-09-08T18:00
2022-09-08T18:00
шоубиз
даня милохин
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Даня Милохин пришел на презентацию клипа Jony с новой девушкой – Екатериной Толстопятовой. Для парного выхода блогеры выбрали классические строгие костюмы.По данным поклонников в комментариях, блогеры не только встречаются, но и живут вместе. Мнения подписчиков относительно новой избранницы разделились. Кто-то решил, что девушка ведет себя недостойно.Другим понравился совместный выход блогеров.Ранее Милохин признался, что поцелуи с фигуристкой Евгенией Медведевой на шоу "Ледниковый период" были постановочными.
https://ria.ru/20220727/medvedeva-1805256495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даня милохин
Милохин показал свою новую девушку
Даня Милохин вышел в свет с новой девушкой Екатериной Толстопятовой
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Даня Милохин пришел на презентацию клипа Jony с новой девушкой – Екатериной Толстопятовой. Для парного выхода блогеры выбрали классические строгие костюмы.
По данным поклонников в комментариях, блогеры не только встречаются, но и живут вместе. Мнения подписчиков относительно новой избранницы разделились. Кто-то решил, что девушка ведет себя недостойно.
"Зря он ее привел. К Даньке хорошо относятся, а над ней ржет вся тусовка. Весь вечер кривлялась и рожи строила. Да и дресс-код подвел. Юбку надела короче, чем трусы", – отметили пользователи.
Другим понравился совместный выход блогеров.
"Классные вместе", "Красивые", – заметили подписчики.
Ранее Милохин признался
, что поцелуи с фигуристкой Евгенией Медведевой на шоу "Ледниковый период" были постановочными.