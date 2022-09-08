https://ria.ru/20220908/milokhin-1815425734.html

Милохин показал свою новую девушку

Милохин показал свою новую девушку - РИА Новости, 08.09.2022

Милохин показал свою новую девушку

Даня Милохин пришел на презентацию клипа Jony с новой девушкой – Екатериной Толстопятовой. Для парного выхода блогеры выбрали классические строгие костюмы. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:00

2022-09-08T18:00

2022-09-08T18:00

шоубиз

даня милохин

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Даня Милохин пришел на презентацию клипа Jony с новой девушкой – Екатериной Толстопятовой. Для парного выхода блогеры выбрали классические строгие костюмы.По данным поклонников в комментариях, блогеры не только встречаются, но и живут вместе. Мнения подписчиков относительно новой избранницы разделились. Кто-то решил, что девушка ведет себя недостойно.Другим понравился совместный выход блогеров.Ранее Милохин признался, что поцелуи с фигуристкой Евгенией Медведевой на шоу "Ледниковый период" были постановочными.

https://ria.ru/20220727/medvedeva-1805256495.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

даня милохин