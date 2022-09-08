https://ria.ru/20220908/kanada-1815301748.html

Журналистка заявила, что Канада не защищает граждан из списка "Миротворца"

Журналистка заявила, что Канада не защищает граждан из списка "Миротворца" - РИА Новости, 08.09.2022

Журналистка заявила, что Канада не защищает граждан из списка "Миротворца"

Государственные СМИ Канады скорее предпочли бы оправдать существование украинского националистического сайта "Миротворец", чем попытались бы представить его... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:27

2022-09-08T07:27

2022-09-08T07:27

в мире

дунья миятович

мария захарова

луганская народная республика

канада

донецкая народная республика

обсе

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Государственные СМИ Канады скорее предпочли бы оправдать существование украинского националистического сайта "Миротворец", чем попытались бы представить его деятельность в негативном ключе, заявила РИА Новости канадская журналистка Ева Бартлет, внесенная в список этого сайта.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20220906/mirotvorets-1814878761.html

луганская народная республика

канада

донецкая народная республика

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в мире, дунья миятович, мария захарова, луганская народная республика, канада, донецкая народная республика, обсе