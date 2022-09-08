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Бизнесу представили возможности нижегородской "Квантовой долины" - РИА Новости, 08.09.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220908/biznes-1815469299.html
Бизнесу представили возможности нижегородской "Квантовой долины"
Бизнесу представили возможности нижегородской "Квантовой долины" - РИА Новости, 08.09.2022
Бизнесу представили возможности нижегородской "Квантовой долины"
Представителям бизнес-сообщества Нижегородской области презентовали возможности, которые предоставляет инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ)... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:34
2022-09-08T17:34
нижегородская область
россия
экономика
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Представителям бизнес-сообщества Нижегородской области презентовали возможности, которые предоставляет инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина", сообщает пресс-служба правительства региона.Проект по созданию центра получил поддержку правительства РФ. Проект "Квантовой долины" планируется реализовать преимущественно на средства частных компаний. При этом из бюджета также предполагается выделение средств на проведение инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной документации."Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что стать резидентом ИНТЦ "Квантовая долина" можно уже сейчас. Одно из главных условий — деятельность компании должна быть связана с научными исследованиями и разработками", - говорится в сообщении.При этом потенциальные резиденты будут обязаны продемонстрировать определенные показатели эффективности, в том числе по созданию высокотехнологичных рабочих мест, коммерциализации своего проекта и выхода на рынок."На сегодняшний день есть несколько десятков компаний, подтвердивших намерения реализовать у нас те или иные проекты. Часть из них будет вкладывать средства в строительство объектов, а часть разместится в объектах, которые появятся на площадках", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор Нижегородской области добавил, что на данном этапе статус участника "Квантовой долины" можно получить, даже находясь фактически за пределами региона, по принципу экстерриториальности. В этом случае в течение трех лет компания будет получать налоговые и таможенные льготы, а после ввода объектов ИНТЦ в эксплуатацию она обязана зарегистрироваться на его территории.Подчеркивается, что ИНТЦ дает дополнительную возможность предприятиям развиваться в комфортных условиях, пользуясь возможностями особого налогового режима. "В Нижегородской области создана в своем роде уникальная система поддержки бизнеса. В зависимости от того, на что нацелен инвестор и какие у него есть потребности, он может выбрать наиболее подходящий льготный налоговый режим, выбрав территорию, где разместит свое производство. Это может быть особая экономическая зона, территория опережающего развития или инновационный научно-технологический центр. Так, ИНТЦ дает возможность получить налоговые и таможенные льготы. В течение десяти лет налог на прибыль, имущество и НДС, а также таможенные платежи для резидентов будут равны нулю процентов, а страховые взносы составят всего 14 процентов", - отмечается в сообщении.
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россия, экономика, нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Россия, Экономика, Нижегородская область, Глеб Никитин
17:34 08.09.2022
 
Бизнесу представили возможности нижегородской "Квантовой долины"

Бизнес-сообществу Нижегородской области презентовали возможности "Квантовой долины"

© Фото с сайта правительства Нижегородской областиВозможности ИНТЦ "Квантовая долина" представили потенциальным резидентам в Нижегородской области
Возможности ИНТЦ Квантовая долина представили потенциальным резидентам в Нижегородской области
© Фото с сайта правительства Нижегородской области
Возможности ИНТЦ "Квантовая долина" представили потенциальным резидентам в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Представителям бизнес-сообщества Нижегородской области презентовали возможности, которые предоставляет инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина", сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект по созданию центра получил поддержку правительства РФ. Проект "Квантовой долины" планируется реализовать преимущественно на средства частных компаний. При этом из бюджета также предполагается выделение средств на проведение инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной документации.
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"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что стать резидентом ИНТЦ "Квантовая долина" можно уже сейчас. Одно из главных условий — деятельность компании должна быть связана с научными исследованиями и разработками", - говорится в сообщении.
При этом потенциальные резиденты будут обязаны продемонстрировать определенные показатели эффективности, в том числе по созданию высокотехнологичных рабочих мест, коммерциализации своего проекта и выхода на рынок.
"На сегодняшний день есть несколько десятков компаний, подтвердивших намерения реализовать у нас те или иные проекты. Часть из них будет вкладывать средства в строительство объектов, а часть разместится в объектах, которые появятся на площадках", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Губернатор Нижегородской области добавил, что на данном этапе статус участника "Квантовой долины" можно получить, даже находясь фактически за пределами региона, по принципу экстерриториальности. В этом случае в течение трех лет компания будет получать налоговые и таможенные льготы, а после ввода объектов ИНТЦ в эксплуатацию она обязана зарегистрироваться на его территории.
Подчеркивается, что ИНТЦ дает дополнительную возможность предприятиям развиваться в комфортных условиях, пользуясь возможностями особого налогового режима. "В Нижегородской области создана в своем роде уникальная система поддержки бизнеса. В зависимости от того, на что нацелен инвестор и какие у него есть потребности, он может выбрать наиболее подходящий льготный налоговый режим, выбрав территорию, где разместит свое производство. Это может быть особая экономическая зона, территория опережающего развития или инновационный научно-технологический центр. Так, ИНТЦ дает возможность получить налоговые и таможенные льготы. В течение десяти лет налог на прибыль, имущество и НДС, а также таможенные платежи для резидентов будут равны нулю процентов, а страховые взносы составят всего 14 процентов", - отмечается в сообщении.
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Нижегородская областьРоссияЭкономикаНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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