https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815440953.html
"Аэрофлот" к 2027 году планирует полностью перейти на российское ПО
"Аэрофлот" к 2027 году планирует полностью перейти на российское ПО - РИА Новости, 08.09.2022
"Аэрофлот" к 2027 году планирует полностью перейти на российское ПО
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует к 2024 году перейти на российское программное обеспечение более чем на 80%, а к 2027 году - на 100%,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:15
2022-09-08T16:15
2022-09-08T16:30
экономика
технологии
владивосток
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует к 2024 году перейти на российское программное обеспечение более чем на 80%, а к 2027 году - на 100%, сообщил журналистам на ВЭФ гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.Ранее в четверг он заявил, что с 1 ноября компания перейдет на отечественную систему бронирования авиабилетов."Сейчас в компании происходит много изменений и в части цифровой трансформации. Согласно скорректированной стратегии, к 2024 году у нас должно быть более чем 80% российского программного обеспечения, к 2027 – все 100%. Это и коммерческие системы (в том числе по бронированию билетов), и производственные. Задача – чтобы это было по качеству не хуже (иностранных аналогов – ред.)", - сказал Александровский.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, технологии, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), новости - туризм
Экономика, Технологии, Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Туризм, Новости - Туризм
16:15 08.09.2022 (обновлено: 16:30 08.09.2022)
"Аэрофлот" к 2027 году планирует полностью перейти на российское ПО
Гендиректор "Аэрофлота" Александровский: к 2027 году компания перейдет на российское ПО