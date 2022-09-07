https://ria.ru/20220907/zheneva-1815261642.html

Россия и ООН обсудили экспорт продовольствия

Россия и ООН обсудили экспорт продовольствия - РИА Новости, 07.09.2022

Россия и ООН обсудили экспорт продовольствия

Россия и ООН обсудили в среду в Женеве вопрос обеспечения доступа на мировые рынки продуктов и удобрений из РФ, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:00

2022-09-07T20:00

2022-09-07T20:01

стефан дюжаррик

владимир путин

сергей вершинин

россия

женева (город)

сша

оон

евросоюз

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ООН, 7 сен – РИА Новости. Россия и ООН обсудили в среду в Женеве вопрос обеспечения доступа на мировые рынки продуктов и удобрений из РФ, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы работали очень тесно с РФ и нашими партнерами: США, ЕС, Великобританией и другими - с целью содействия поступлению на глобальные рынки российского зерна и удобрений", - сказал Дюжаррик, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.Дюжаррик подчеркнул, что очень важно вернуть товары РФ обратно на рынки."Дискуссии продолжаются на конструктивном и профессиональном уровне. Только сегодня в Женеве прошла встреча между РФ и ООН под руководством (генсека конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекки Гринспан с целью обеспечения полного функционирования договоренности, достигнутой в Стамбуле, и устранения препятствий для осуществления торговли продовольствием и удобрениями из РФ. Дискуссии с российской делегацией были позитивными", - подчеркнул он.По его словам, российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

https://ria.ru/20220907/prodovolstvie-1815047401.html

https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814802101.html

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женева (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

стефан дюжаррик, владимир путин, сергей вершинин, россия, женева (город), сша, оон, евросоюз, в мире, продовольствие