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Россия и ООН обсудили экспорт продовольствия - РИА Новости, 07.09.2022
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Россия и ООН обсудили экспорт продовольствия
Россия и ООН обсудили экспорт продовольствия - РИА Новости, 07.09.2022
Россия и ООН обсудили экспорт продовольствия
Россия и ООН обсудили в среду в Женеве вопрос обеспечения доступа на мировые рынки продуктов и удобрений из РФ, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:00
2022-09-07T20:01
стефан дюжаррик
владимир путин
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россия
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Россия и ООН обсудили в среду в Женеве вопрос обеспечения доступа на мировые рынки продуктов и удобрений из РФ, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы работали очень тесно с РФ и нашими партнерами: США, ЕС, Великобританией и другими - с целью содействия поступлению на глобальные рынки российского зерна и удобрений", - сказал Дюжаррик, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.Дюжаррик подчеркнул, что очень важно вернуть товары РФ обратно на рынки."Дискуссии продолжаются на конструктивном и профессиональном уровне. Только сегодня в Женеве прошла встреча между РФ и ООН под руководством (генсека конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекки Гринспан с целью обеспечения полного функционирования договоренности, достигнутой в Стамбуле, и устранения препятствий для осуществления торговли продовольствием и удобрениями из РФ. Дискуссии с российской делегацией были позитивными", - подчеркнул он.По его словам, российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
https://ria.ru/20220907/prodovolstvie-1815047401.html
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стефан дюжаррик, владимир путин, сергей вершинин, россия, женева (город), сша, оон, евросоюз, в мире, продовольствие
Стефан Дюжаррик, Владимир Путин, Сергей Вершинин, Россия, Женева (город), США, ООН, Евросоюз, В мире, Продовольствие
20:00 07.09.2022 (обновлено: 20:01 07.09.2022)
 
Россия и ООН обсудили экспорт продовольствия

Россия и ООН обсудили в Женеве обеспечение доступа на рынки продуктов и удобрений

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Россия и ООН обсудили в среду в Женеве вопрос обеспечения доступа на мировые рынки продуктов и удобрений из РФ, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы работали очень тесно с РФ и нашими партнерами: США, ЕС, Великобританией и другими - с целью содействия поступлению на глобальные рынки российского зерна и удобрений", - сказал Дюжаррик, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Путин заявил, что цена на продовольствие в мире будет расти
Дюжаррик подчеркнул, что очень важно вернуть товары РФ обратно на рынки.
"Дискуссии продолжаются на конструктивном и профессиональном уровне. Только сегодня в Женеве прошла встреча между РФ и ООН под руководством (генсека конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекки Гринспан с целью обеспечения полного функционирования договоренности, достигнутой в Стамбуле, и устранения препятствий для осуществления торговли продовольствием и удобрениями из РФ. Дискуссии с российской делегацией были позитивными", - подчеркнул он.
По его словам, российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
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Стефан ДюжаррикВладимир ПутинСергей ВершининРоссияЖенева (город)СШАООНЕвросоюзВ миреПродовольствие
 
 
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