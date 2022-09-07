07:47 07.09.2022 (обновлено: 09:57 07.09.2022)
Уход западных компаний из России открыл возможности для КНР, заявили в МИД
Дипломат Зиновьев заявил, что уход западных компаний из России открыл возможности для КНР
Государственные флаги РФ и КНР . Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Китай готовится воспользоваться открывающимися возможностями российского рынка после того, как ряд западных компаний приняли решение уйти из России, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"С участием китайских компаний уже созданы автомобильные и промышленные производства в России, реализуются проекты в области горнорудной и химической промышленности, сельского хозяйства. Уход ряда западных компаний с нашего рынка открывает для бизнесменов из Китая дополнительные возможности, и мы видим, что они готовятся ими воспользоваться", - сказал Зиновьев.
По его словам, особое внимание уделяется развитию сотрудничества и созданию предприятий на российском Дальнем Востоке, где действуют специальные меры государственной поддержки, в том числе созданы преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.
"Там уже работает несколько десятков компаний из КНР, объемы инвестиций измеряются миллиардами долларов", - заключил он.