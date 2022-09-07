https://ria.ru/20220907/vozmozhnosti-1815005227.html

Уход западных компаний из России открыл возможности для КНР, заявили в МИД

Уход западных компаний из России открыл возможности для КНР, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022

Уход западных компаний из России открыл возможности для КНР, заявили в МИД

Китай готовится воспользоваться открывающимися возможностями российского рынка после того, как ряд западных компаний приняли решение уйти из России, заявил в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T07:47

2022-09-07T07:47

2022-09-07T09:57

экономика

китай

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Китай готовится воспользоваться открывающимися возможностями российского рынка после того, как ряд западных компаний приняли решение уйти из России, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.По его словам, особое внимание уделяется развитию сотрудничества и созданию предприятий на российском Дальнем Востоке, где действуют специальные меры государственной поддержки, в том числе созданы преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток."Там уже работает несколько десятков компаний из КНР, объемы инвестиций измеряются миллиардами долларов", - заключил он.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>

https://ria.ru/20220907/investproekty-1814992928.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, китай, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)