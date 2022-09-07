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Уход западных компаний из России открыл возможности для КНР, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022
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Уход западных компаний из России открыл возможности для КНР, заявили в МИД
Уход западных компаний из России открыл возможности для КНР, заявили в МИД - РИА Новости, 07.09.2022
Уход западных компаний из России открыл возможности для КНР, заявили в МИД
Китай готовится воспользоваться открывающимися возможностями российского рынка после того, как ряд западных компаний приняли решение уйти из России, заявил в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T07:47
2022-09-07T09:57
экономика
китай
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Китай готовится воспользоваться открывающимися возможностями российского рынка после того, как ряд западных компаний приняли решение уйти из России, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.По его словам, особое внимание уделяется развитию сотрудничества и созданию предприятий на российском Дальнем Востоке, где действуют специальные меры государственной поддержки, в том числе созданы преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток."Там уже работает несколько десятков компаний из КНР, объемы инвестиций измеряются миллиардами долларов", - заключил он.Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева &gt;&gt;
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экономика, китай, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Китай, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
07:47 07.09.2022 (обновлено: 09:57 07.09.2022)
 
Уход западных компаний из России открыл возможности для КНР, заявили в МИД

Дипломат Зиновьев заявил, что уход западных компаний из России открыл возможности для КНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственные флаги РФ и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Китай готовится воспользоваться открывающимися возможностями российского рынка после того, как ряд западных компаний приняли решение уйти из России, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"С участием китайских компаний уже созданы автомобильные и промышленные производства в России, реализуются проекты в области горнорудной и химической промышленности, сельского хозяйства. Уход ряда западных компаний с нашего рынка открывает для бизнесменов из Китая дополнительные возможности, и мы видим, что они готовятся ими воспользоваться", - сказал Зиновьев.
По его словам, особое внимание уделяется развитию сотрудничества и созданию предприятий на российском Дальнем Востоке, где действуют специальные меры государственной поддержки, в том числе созданы преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.
"Там уже работает несколько десятков компаний из КНР, объемы инвестиций измеряются миллиардами долларов", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
03:57
Россия и Китай работают над 79 инвестиционными проектами, заявили в МИД
 
ЭкономикаКитайРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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