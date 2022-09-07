https://ria.ru/20220907/vooruzhenie-1815175896.html

США планируют многолетние поставки оружия Киеву, сообщили СМИ

США планируют многолетние поставки оружия Киеву, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.09.2022

США планируют многолетние поставки оружия Киеву, сообщили СМИ

Пентагон разрабатывает план долгосрочной поддержки украинских войск, в том числе для создания программы подготовки, сообщает CNN. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:07

2022-09-07T16:07

2022-09-07T16:19

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Пентагон разрабатывает план долгосрочной поддержки украинских войск, в том числе для создания программы подготовки, сообщает CNN."По словам трех представителей министерства обороны, Пентагон готовит подробный анализ и разрабатывает способы поддержки украинских войск на среднесрочную и долгосрочную перспективу", - сообщает телеканал.США рассчитывают не только на поддержку в период российской спецоперации, который, как ожидают в Вашингтоне, будет длительным, но и на ближайшие пять лет после ее окончания, говорится в сообщении."Анализ проводится совместно с Украиной, и если он будет одобрен президентом Джо Байденом, это может привести к многолетним продажам оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки", - говорится в сообщении.Завершить аналитическую работу ожидается в ближайший месяц или два, говорится в сообщении.Ранее Пентагон уже сообщал о планах США снабжать Украину оружием "на будущее".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220904/tanki-1814402414.html

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813520999.html

https://ria.ru/20220907/podlost-1814993057.html

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украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, пентагон, в мире