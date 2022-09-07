Рейтинг@Mail.ru
США планируют многолетние поставки оружия Киеву, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220907/vooruzhenie-1815175896.html
США планируют многолетние поставки оружия Киеву, сообщили СМИ
США планируют многолетние поставки оружия Киеву, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.09.2022
США планируют многолетние поставки оружия Киеву, сообщили СМИ
Пентагон разрабатывает план долгосрочной поддержки украинских войск, в том числе для создания программы подготовки, сообщает CNN. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:07
2022-09-07T16:19
украина
россия
сша
министерство обороны сша
нато
пентагон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801129964_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_6716dbaa405df3327d4903ac4827eda3.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Пентагон разрабатывает план долгосрочной поддержки украинских войск, в том числе для создания программы подготовки, сообщает CNN."По словам трех представителей министерства обороны, Пентагон готовит подробный анализ и разрабатывает способы поддержки украинских войск на среднесрочную и долгосрочную перспективу", - сообщает телеканал.США рассчитывают не только на поддержку в период российской спецоперации, который, как ожидают в Вашингтоне, будет длительным, но и на ближайшие пять лет после ее окончания, говорится в сообщении."Анализ проводится совместно с Украиной, и если он будет одобрен президентом Джо Байденом, это может привести к многолетним продажам оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки", - говорится в сообщении.Завершить аналитическую работу ожидается в ближайший месяц или два, говорится в сообщении.Ранее Пентагон уже сообщал о планах США снабжать Украину оружием "на будущее".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20220904/tanki-1814402414.html
https://ria.ru/20220831/ukraina-1813520999.html
https://ria.ru/20220907/podlost-1814993057.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801129964_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_946a426cfa792ecd17c85723cee8401e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, пентагон, в мире
Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО, Пентагон, В мире
16:07 07.09.2022 (обновлено: 16:19 07.09.2022)
 
США планируют многолетние поставки оружия Киеву, сообщили СМИ

CNN: в Пентагоне разрабатывают план долгосрочной поддержки украинских войск

© РИА НовостиУкраинские и американские военные во время совместных учений.
Украинские и американские военные во время совместных учений. - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости
Украинские и американские военные во время совместных учений.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Пентагон разрабатывает план долгосрочной поддержки украинских войск, в том числе для создания программы подготовки, сообщает CNN.
"По словам трех представителей министерства обороны, Пентагон готовит подробный анализ и разрабатывает способы поддержки украинских войск на среднесрочную и долгосрочную перспективу", - сообщает телеканал.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 22:36
Шмыгаль и Шольц обсудили поставку Украине танков Leopard 2, сообщили СМИ
США рассчитывают не только на поддержку в период российской спецоперации, который, как ожидают в Вашингтоне, будет длительным, но и на ближайшие пять лет после ее окончания, говорится в сообщении.
"Анализ проводится совместно с Украиной, и если он будет одобрен президентом Джо Байденом, это может привести к многолетним продажам оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки", - говорится в сообщении.
Завершить аналитическую работу ожидается в ближайший месяц или два, говорится в сообщении.
Ранее Пентагон уже сообщал о планах США снабжать Украину оружием "на будущее".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 17:54
США анонсировали новые военные поставки Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
04:00
В США раскрыли "подлость" политики на Украине
 
УкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТОПентагонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала