https://ria.ru/20220907/straub-1815240558.html

Умер американский писатель Питер Страуб

Умер американский писатель Питер Страуб - РИА Новости, 07.09.2022

Умер американский писатель Питер Страуб

Американский писатель Питер Страуб, работавший над некоторыми романами в соавторстве со Стивеном Кингом, скончался в возрасте 79 лет, сообщила газета New York... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:39

2022-09-07T18:39

2022-09-07T18:43

культура

стивен кинг

колумбийский университет

новости культуры

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815239989_0:476:1246:1177_1920x0_80_0_0_f4b25dd23eac63c81fedf8a0b1f86f77.jpg

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Американский писатель Питер Страуб, работавший над некоторыми романами в соавторстве со Стивеном Кингом, скончался в возрасте 79 лет, сообщила газета New York Times со ссылкой на жену писателя.По словам жены Страуба, писатель скончался в Медицинском центре Ирвинга при Колумбийском университете в результате осложнений, вызванных переломом бедра."Он был уникальным писателем во многих отношениях", - заявил Кинг в телефонном интервью New York Times.Писательская карьера Питера Страуба началась в 1970-х годах. Наиболее успешными произведениями автора стали "Джулия" (1975), "Возвращение в Арден" (1977) и "История с приведениями" (1979), который стал бестселлером по версии New York Times. Позже по романам "Джулия" и "История с приведениями" были сняты экранизации. Стивен Кинг написал также аннотацию к книге Страуба "История с приведениями". В соавторстве с Кингом Страуб написал два романа про детектива Джека Сойера: "Талисман" (1984) и "Черный дом" (2001).

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стивен кинг, колумбийский университет, новости культуры, книги