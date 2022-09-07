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Умер американский писатель Питер Страуб
Умер американский писатель Питер Страуб - РИА Новости, 07.09.2022
Умер американский писатель Питер Страуб
Американский писатель Питер Страуб, работавший над некоторыми романами в соавторстве со Стивеном Кингом, скончался в возрасте 79 лет, сообщила газета New York... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:39
2022-09-07T18:39
2022-09-07T18:43
культура
стивен кинг
колумбийский университет
новости культуры
книги
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Американский писатель Питер Страуб, работавший над некоторыми романами в соавторстве со Стивеном Кингом, скончался в возрасте 79 лет, сообщила газета New York Times со ссылкой на жену писателя.По словам жены Страуба, писатель скончался в Медицинском центре Ирвинга при Колумбийском университете в результате осложнений, вызванных переломом бедра."Он был уникальным писателем во многих отношениях", - заявил Кинг в телефонном интервью New York Times.Писательская карьера Питера Страуба началась в 1970-х годах. Наиболее успешными произведениями автора стали "Джулия" (1975), "Возвращение в Арден" (1977) и "История с приведениями" (1979), который стал бестселлером по версии New York Times. Позже по романам "Джулия" и "История с приведениями" были сняты экранизации. Стивен Кинг написал также аннотацию к книге Страуба "История с приведениями". В соавторстве с Кингом Страуб написал два романа про детектива Джека Сойера: "Талисман" (1984) и "Черный дом" (2001).
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стивен кинг, колумбийский университет, новости культуры, книги
Культура, Стивен Кинг, Колумбийский университет, Новости культуры, Книги
18:39 07.09.2022 (обновлено: 18:43 07.09.2022)
Умер американский писатель Питер Страуб
Американский писатель и соавтор Стивена Кинга Питер Страуб умер в возрасте 79 лет