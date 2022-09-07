https://ria.ru/20220907/pereplanirovka-1815171189.html

Жители МО смогут согласовывать перепланировку помещений онлайн

Жители МО смогут согласовывать перепланировку помещений онлайн - РИА Новости, 07.09.2022

Жители МО смогут согласовывать перепланировку помещений онлайн

Жителям Московской области предоставили возможность согласовывать переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений бесплатно в электронном виде. Об... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:57

2022-09-07T15:57

2022-09-07T15:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815167214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0c926879aa5ff3a02ed75391ed886d5.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Жителям Московской области предоставили возможность согласовывать переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений бесплатно в электронном виде. Об этом сообщил телеканал “360”.Как рассказали в Мособлархитектуре, оказание услуги проходит в два этапа. Согласования проекта составляет восемь рабочих дней. Подтверждение завершения работ и получение акта приемочной комиссии занимает еще восемь рабочих дней.Министр правительства МО по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что процедура перепланировки в регионе очень востребована."Перепланировка дает правообладателю квартиры или нежилого помещения возможность по изменению ее характеристик для более эффективного и удобного использования площади. Данная услуга в Подмосковье весьма востребована, в год за ней обращается порядка 12 тысяч жителей и предпринимателей. С начала текущего года за согласованием перепланировки уже обратилось порядка 7,2 тысячи человек, что на 10% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Благодаря переводу услуги в электронный вид она стала более удобной и прозрачной для заявителей. За консультацией по порядку ее оказания можно обратиться в Мособлархитектуру", – сказал он.Отмечается, что услуга в электронном виде заработала в регионе с 2021 года. Ее создали с целью предоставления комфортных условий для развития малого бизнеса и стрит-ретейла в жилых микрорайонах.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)