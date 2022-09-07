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Жители МО смогут согласовывать перепланировку помещений онлайн - РИА Новости, 07.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220907/pereplanirovka-1815171189.html
Жители МО смогут согласовывать перепланировку помещений онлайн
Жители МО смогут согласовывать перепланировку помещений онлайн - РИА Новости, 07.09.2022
Жители МО смогут согласовывать перепланировку помещений онлайн
Жителям Московской области предоставили возможность согласовывать переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений бесплатно в электронном виде. Об... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T15:57
2022-09-07T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Жителям Московской области предоставили возможность согласовывать переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений бесплатно в электронном виде. Об этом сообщил телеканал “360”.Как рассказали в Мособлархитектуре, оказание услуги проходит в два этапа. Согласования проекта составляет восемь рабочих дней. Подтверждение завершения работ и получение акта приемочной комиссии занимает еще восемь рабочих дней.Министр правительства МО по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что процедура перепланировки в регионе очень востребована."Перепланировка дает правообладателю квартиры или нежилого помещения возможность по изменению ее характеристик для более эффективного и удобного использования площади. Данная услуга в Подмосковье весьма востребована, в год за ней обращается порядка 12 тысяч жителей и предпринимателей. С начала текущего года за согласованием перепланировки уже обратилось порядка 7,2 тысячи человек, что на 10% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Благодаря переводу услуги в электронный вид она стала более удобной и прозрачной для заявителей. За консультацией по порядку ее оказания можно обратиться в Мособлархитектуру", – сказал он.Отмечается, что услуга в электронном виде заработала в регионе с 2021 года. Ее создали с целью предоставления комфортных условий для развития малого бизнеса и стрит-ретейла в жилых микрорайонах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
15:57 07.09.2022
 

Жители МО смогут согласовывать перепланировку помещений онлайн

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий во время чистовой отделки квартиры
Рабочий во время чистовой отделки квартиры - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Жителям Московской области предоставили возможность согласовывать переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений бесплатно в электронном виде. Об этом сообщил телеканал “360”.
Как рассказали в Мособлархитектуре, оказание услуги проходит в два этапа. Согласования проекта составляет восемь рабочих дней. Подтверждение завершения работ и получение акта приемочной комиссии занимает еще восемь рабочих дней.
Министр правительства МО по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что процедура перепланировки в регионе очень востребована.
"Перепланировка дает правообладателю квартиры или нежилого помещения возможность по изменению ее характеристик для более эффективного и удобного использования площади. Данная услуга в Подмосковье весьма востребована, в год за ней обращается порядка 12 тысяч жителей и предпринимателей. С начала текущего года за согласованием перепланировки уже обратилось порядка 7,2 тысячи человек, что на 10% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Благодаря переводу услуги в электронный вид она стала более удобной и прозрачной для заявителей. За консультацией по порядку ее оказания можно обратиться в Мособлархитектуру", – сказал он.
Отмечается, что услуга в электронном виде заработала в регионе с 2021 года. Ее создали с целью предоставления комфортных условий для развития малого бизнеса и стрит-ретейла в жилых микрорайонах.
 
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