06:33 07.09.2022 (обновлено: 07:36 07.09.2022)
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой
Президент России Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Отношения России и Мьянмы развиваются позитивно, объем товарооборота в абсолютных величинах пока скромный, но тенденции хорошие: за первое полугодие этого года он увеличился в 2,4 раза, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Отношения развиваются у нас позитивно. Объем торгово-экономических связей пока в абсолютных величинах скромный, но тенденция очень хорошая: в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года", - сказал Путин на встрече с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном на полях ВЭФ.
Президент РФ отметил, что у главы государственного административного совета Мьянмы большая программа в России, которая включает и посещение космодрома Восточный, и поблагодарил его за визит.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.