https://ria.ru/20220907/otnosheniya-1814999693.html

Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой

Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой

Отношения России и Мьянмы развиваются позитивно, объем товарооборота в абсолютных величинах пока скромный, но тенденции хорошие: за первое полугодие этого года... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:33

2022-09-07T06:33

2022-09-07T07:36

мьянма

в мире

владимир путин

россия

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Отношения России и Мьянмы развиваются позитивно, объем товарооборота в абсолютных величинах пока скромный, но тенденции хорошие: за первое полугодие этого года он увеличился в 2,4 раза, сообщил президент РФ Владимир Путин."Отношения развиваются у нас позитивно. Объем торгово-экономических связей пока в абсолютных величинах скромный, но тенденция очень хорошая: в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года", - сказал Путин на встрече с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном на полях ВЭФ.Президент РФ отметил, что у главы государственного административного совета Мьянмы большая программа в России, которая включает и посещение космодрома Восточный, и поблагодарил его за визит.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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мьянма

россия

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Максим Горбачев

мьянма, в мире, владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)