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Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой
Отношения России и Мьянмы развиваются позитивно, объем товарооборота в абсолютных величинах пока скромный, но тенденции хорошие: за первое полугодие этого года... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:33
2022-09-07T07:36
мьянма
в мире
владимир путин
россия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Отношения России и Мьянмы развиваются позитивно, объем товарооборота в абсолютных величинах пока скромный, но тенденции хорошие: за первое полугодие этого года он увеличился в 2,4 раза, сообщил президент РФ Владимир Путин."Отношения развиваются у нас позитивно. Объем торгово-экономических связей пока в абсолютных величинах скромный, но тенденция очень хорошая: в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года", - сказал Путин на встрече с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном на полях ВЭФ.Президент РФ отметил, что у главы государственного административного совета Мьянмы большая программа в России, которая включает и посещение космодрома Восточный, и поблагодарил его за визит.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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мьянма, в мире, владимир путин, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Мьянма, В мире, Владимир Путин, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
06:33 07.09.2022 (обновлено: 07:36 07.09.2022)
 
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой

Президент России Путин заявил о позитивном развитии отношений с Мьянмой

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Временного правительства Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Отношения России и Мьянмы развиваются позитивно, объем товарооборота в абсолютных величинах пока скромный, но тенденции хорошие: за первое полугодие этого года он увеличился в 2,4 раза, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Отношения развиваются у нас позитивно. Объем торгово-экономических связей пока в абсолютных величинах скромный, но тенденция очень хорошая: в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года", - сказал Путин на встрече с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном на полях ВЭФ.
Президент РФ отметил, что у главы государственного административного совета Мьянмы большая программа в России, которая включает и посещение космодрома Восточный, и поблагодарил его за визит.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
06:18
Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов
 
МьянмаВ миреВладимир ПутинРоссияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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