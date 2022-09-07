https://ria.ru/20220907/natsisty-1815101631.html

В России не возводят неонацистов в ранг национальных героев, заявил Путин

В России не возводят неонацистов в ранг национальных героев, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

В России не возводят неонацистов в ранг национальных героев, заявил Путин

В отличие от Украины, в России не возводят неонацистов в ранг "национальных героев", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:47

2022-09-07T12:47

2022-09-07T12:47

владимир путин

украина

россия

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. В отличие от Украины, в России не возводят неонацистов в ранг "национальных героев", заявил президент РФ Владимир Путин."Мне все время (европейские партнеры) отвечают: "Ну ладно, такие (как на Украине) неонацисты и у вас есть, и у нас есть". Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815092036.html

украина

россия

русский (остров)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

владимир путин, украина, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)