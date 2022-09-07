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В России не возводят неонацистов в ранг национальных героев, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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В России не возводят неонацистов в ранг национальных героев, заявил Путин
В России не возводят неонацистов в ранг национальных героев, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
В России не возводят неонацистов в ранг национальных героев, заявил Путин
В отличие от Украины, в России не возводят неонацистов в ранг "национальных героев", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:47
2022-09-07T12:47
владимир путин
украина
россия
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. В отличие от Украины, в России не возводят неонацистов в ранг "национальных героев", заявил президент РФ Владимир Путин."Мне все время (европейские партнеры) отвечают: "Ну ладно, такие (как на Украине) неонацисты и у вас есть, и у нас есть". Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владимир путин, украина, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Владимир Путин, Украина, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
12:47 07.09.2022
 
В России не возводят неонацистов в ранг национальных героев, заявил Путин

Путин: в отличие от Украины, в России не возводят неонацистов в ранг национальных героев

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. В отличие от Украины, в России не возводят неонацистов в ранг "национальных героев", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мне все время (европейские партнеры) отвечают: "Ну ладно, такие (как на Украине) неонацисты и у вас есть, и у нас есть". Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Владимир ПутинУкраинаРоссияРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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