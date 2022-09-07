https://ria.ru/20220907/nagrada-1815224419.html
Пять округов Подмосковья наградили за управление муниципальными финансами
Пять округов Подмосковья наградили за управление муниципальными финансами - РИА Новости, 07.09.2022
Пять округов Подмосковья наградили за управление муниципальными финансами
Пять городских округов Московской области наградили за лучшие результаты в управлении муниципальными финансами по итогам двух последних финансовых лет на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:54
2022-09-07T17:54
2022-09-07T17:54
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Пять городских округов Московской области наградили за лучшие результаты в управлении муниципальными финансами по итогам двух последних финансовых лет на торжественном мероприятии в честь Дня финансиста в региональном доме правительства, сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов области Наталии Масленкиной."Лидерами по качеству управления признаны городские округа: Щелково, Пушкинский, Красногорск, Орехово-Зуевский и Долгопрудный. Разница в баллах между первыми пятью местами рейтинга минимальна, что говорит об общем высоком уровне работы. Для нас принципиально важно, что победители на протяжении двух лет не выпадали из группы наивысшего качества управления муниципальными финансами", - приводят в пресс-службе слова Масленкиной.Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил победителям памятную статуэтку в виде двух устремленных вверх крыльев как символ новых успехов и достижений. В качестве поощрения они также получат дотацию, общий объем которой – 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220905/blagoustroystvo-1814637877.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), щелково, красногорск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Красногорск, Андрей Воробьев