Рейтинг@Mail.ru
Пять округов Подмосковья наградили за управление муниципальными финансами - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220907/nagrada-1815224419.html
Пять округов Подмосковья наградили за управление муниципальными финансами
Пять округов Подмосковья наградили за управление муниципальными финансами - РИА Новости, 07.09.2022
Пять округов Подмосковья наградили за управление муниципальными финансами
Пять городских округов Московской области наградили за лучшие результаты в управлении муниципальными финансами по итогам двух последних финансовых лет на... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:54
2022-09-07T17:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
щелково
красногорск
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815225589_0:111:1080:719_1920x0_80_0_0_c14b0817eb593c91132bda992b1c26a1.png
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Пять городских округов Московской области наградили за лучшие результаты в управлении муниципальными финансами по итогам двух последних финансовых лет на торжественном мероприятии в честь Дня финансиста в региональном доме правительства, сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов области Наталии Масленкиной."Лидерами по качеству управления признаны городские округа: Щелково, Пушкинский, Красногорск, Орехово-Зуевский и Долгопрудный. Разница в баллах между первыми пятью местами рейтинга минимальна, что говорит об общем высоком уровне работы. Для нас принципиально важно, что победители на протяжении двух лет не выпадали из группы наивысшего качества управления муниципальными финансами", - приводят в пресс-службе слова Масленкиной.Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил победителям памятную статуэтку в виде двух устремленных вверх крыльев как символ новых успехов и достижений. В качестве поощрения они также получат дотацию, общий объем которой – 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220905/blagoustroystvo-1814637877.html
московская область (подмосковье)
щелково
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815225589_121:0:1080:719_1920x0_80_0_0_34165635d9a7162490ed9cdc70694a71.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), щелково, красногорск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Красногорск, Андрей Воробьев
17:54 07.09.2022
 

Пять округов Подмосковья наградили за управление муниципальными финансами

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Памятные статуэтки на торжественном мероприятии, посвященном Дню финансиста
Памятные статуэтки на торжественном мероприятии, посвященном Дню финансиста - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Пять городских округов Московской области наградили за лучшие результаты в управлении муниципальными финансами по итогам двух последних финансовых лет на торжественном мероприятии в честь Дня финансиста в региональном доме правительства, сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов области Наталии Масленкиной.
"Лидерами по качеству управления признаны городские округа: Щелково, Пушкинский, Красногорск, Орехово-Зуевский и Долгопрудный. Разница в баллах между первыми пятью местами рейтинга минимальна, что говорит об общем высоком уровне работы. Для нас принципиально важно, что победители на протяжении двух лет не выпадали из группы наивысшего качества управления муниципальными финансами", - приводят в пресс-службе слова Масленкиной.
Исторический центр Подольска - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:58Новости Подмосковья
Воробьев: работы по благоустройству необходимо завершить до морозов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил победителям памятную статуэтку в виде двух устремленных вверх крыльев как символ новых успехов и достижений. В качестве поощрения они также получат дотацию, общий объем которой – 50 миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЩелковоКрасногорскАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала