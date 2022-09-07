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Лицей с уклоном в IT и инженерию построят в Истре

Лицей с уклоном в IT и инженерию построят в Истре - РИА Новости, 07.09.2022

Лицей с уклоном в IT и инженерию построят в Истре

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил досрочно построить уникальный лицей с уклоном в IT и инженерию в Истре. Изначально лицей планировали... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:17

2022-09-07T19:17

2022-09-07T19:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

истра

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил досрочно построить уникальный лицей с уклоном в IT и инженерию в Истре. Изначально лицей планировали построить к 2024 году. Об этом сообщил телеканал "360".Такой образовательный кластер должен стать третьим в регионе. Его откроют в селе Павловская Слобода. На одной территории разместятся школа на 960 мест и детский сад для 320 воспитанников.На территории кластера будет стадион с трибунами на 500 человек, а рядом со школой откроют корпус для проживания учителей.Над проектом работают 120 человек. По поручению губернатора лицей и детсад могут открыть на год раньше срока.

московская область (подмосковье)

истра

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, истра