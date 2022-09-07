https://ria.ru/20220907/litsey-1815248227.html
Лицей с уклоном в IT и инженерию построят в Истре
Лицей с уклоном в IT и инженерию построят в Истре - РИА Новости, 07.09.2022
Лицей с уклоном в IT и инженерию построят в Истре
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил досрочно построить уникальный лицей с уклоном в IT и инженерию в Истре. Изначально лицей планировали... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:17
2022-09-07T19:17
2022-09-07T19:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
истра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152940/08/1529400822_0:143:1500:987_1920x0_80_0_0_84ba1bdc061ad08570200f288b07c71b.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил досрочно построить уникальный лицей с уклоном в IT и инженерию в Истре. Изначально лицей планировали построить к 2024 году. Об этом сообщил телеканал "360".Такой образовательный кластер должен стать третьим в регионе. Его откроют в селе Павловская Слобода. На одной территории разместятся школа на 960 мест и детский сад для 320 воспитанников.На территории кластера будет стадион с трибунами на 500 человек, а рядом со школой откроют корпус для проживания учителей.Над проектом работают 120 человек. По поручению губернатора лицей и детсад могут открыть на год раньше срока.
московская область (подмосковье)
истра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152940/08/1529400822_184:0:1500:987_1920x0_80_0_0_c2fd99024d5d2b68b5b3e59c74d3dd84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, истра
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Истра