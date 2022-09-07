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Лицей с уклоном в IT и инженерию построят в Истре - РИА Новости, 07.09.2022
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Лицей с уклоном в IT и инженерию построят в Истре
Лицей с уклоном в IT и инженерию построят в Истре - РИА Новости, 07.09.2022
Лицей с уклоном в IT и инженерию построят в Истре
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил досрочно построить уникальный лицей с уклоном в IT и инженерию в Истре. Изначально лицей планировали... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:17
2022-09-07T19:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
истра
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил досрочно построить уникальный лицей с уклоном в IT и инженерию в Истре. Изначально лицей планировали построить к 2024 году. Об этом сообщил телеканал "360".Такой образовательный кластер должен стать третьим в регионе. Его откроют в селе Павловская Слобода. На одной территории разместятся школа на 960 мест и детский сад для 320 воспитанников.На территории кластера будет стадион с трибунами на 500 человек, а рядом со школой откроют корпус для проживания учителей.Над проектом работают 120 человек. По поручению губернатора лицей и детсад могут открыть на год раньше срока.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, истра
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Истра
19:17 07.09.2022
 

Лицей с уклоном в IT и инженерию построят в Истре

© РИА Новости / Александр КряжевДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил досрочно построить уникальный лицей с уклоном в IT и инженерию в Истре. Изначально лицей планировали построить к 2024 году. Об этом сообщил телеканал "360".
Такой образовательный кластер должен стать третьим в регионе. Его откроют в селе Павловская Слобода. На одной территории разместятся школа на 960 мест и детский сад для 320 воспитанников.
На территории кластера будет стадион с трибунами на 500 человек, а рядом со школой откроют корпус для проживания учителей.
Над проектом работают 120 человек. По поручению губернатора лицей и детсад могут открыть на год раньше срока.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевИстра
 
 
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