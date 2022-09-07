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В "Новатэке" не ждут падения цен на газ до 2025 года - РИА Новости, 07.09.2022
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В "Новатэке" не ждут падения цен на газ до 2025 года
В "Новатэке" не ждут падения цен на газ до 2025 года - РИА Новости, 07.09.2022
В "Новатэке" не ждут падения цен на газ до 2025 года
"Новатэк" не ждет значительного падения цен на газ в мире как минимум до первого полугодия 2025 года, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:43
2022-09-07T17:43
экономика
цены на нефть
леонид михельсон
новатэк
арктик спг - 2
газпром
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Новатэк" не ждет значительного падения цен на газ в мире как минимум до первого полугодия 2025 года, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон."К сожалению, я вижу, что 2023 год, 2024 год и как минимум половина 2025 года - ничего сверхкрупного с точки зрения падения цен (на газ - ред.) не произойдет", - сказал он журналистам в рамках ВЭФ.Он объяснил это тем, что в 2023-2024 годах рынок СПГ будет дефицитным, поскольку значимый ввод новых производственных мощностей, прежде всего, в США, Катаре и Австралии, сейчас ожидается только с 2025 года. В целом прирост рынка к 2030 году ожидается в объеме 200 миллионов тонн (к 380-390 миллионам в прошлом году)."И, наверное, это будет зависеть еще от того, сколько уйдет с рынка трубопроводного газа "Газпрома"... Допустим (я за эти цифры не отвечаю, просто фантазирую), если 100 миллиардов кубометров уйдет, останется 70 миллиардов, то это 80 миллионов тонн (СПГ - ред.)", - добавил Михельсон."То есть даже если просто предположить, что в среднесрочной перспективе надо эту дыру закрыть, не считая какого-то роста потребления в мире, то совершенно объема не хватает. Большой недостаток 2023-2024 год налицо", - продолжил он.По его словам, с ценами на газ "творится что-то невероятное", и с точки зрения производителя такая тенденция очень плоха. Михельсон подчеркнул, что очень важно, чтобы стоимость газа все-таки начала опускаться и пришла в норму, потому что мировая энергетика не может работать с таким котировками и начнет искать замену газу."Помните, когда "Новатэк" только принимал инвестрешение по "Арктик СПГ 2", то задавался вопрос, что рынок перенасыщен и куда продавать. Я отвечал, что при низких ценах будет совсем другое потребление, страны начнут пересматривать свои энергостратегии в пользу газа, и нет сомнений в возможности продажи всей продукции. Вот сейчас сложно спрогнозировать. По-моему, эти люди, которые принимают решения (на Западе - ред.), сами не знают, какое завтра примут. Предсказывать их я не берусь", - заключил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, леонид михельсон, новатэк, арктик спг - 2, газпром, россия
Экономика, Цены на нефть, Леонид Михельсон, Новатэк, Арктик СПГ - 2, Газпром, Россия
17:43 07.09.2022
 
В "Новатэке" не ждут падения цен на газ до 2025 года

Михельсон: "Новатэк" не ждет падения цен на газ в мире до I полугодия 2025 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСтенд компании "Новатэк" на ПМЭФ
Стенд компании Новатэк на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Стенд компании "Новатэк" на ПМЭФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Новатэк" не ждет значительного падения цен на газ в мире как минимум до первого полугодия 2025 года, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"К сожалению, я вижу, что 2023 год, 2024 год и как минимум половина 2025 года - ничего сверхкрупного с точки зрения падения цен (на газ - ред.) не произойдет", - сказал он журналистам в рамках ВЭФ.
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Он объяснил это тем, что в 2023-2024 годах рынок СПГ будет дефицитным, поскольку значимый ввод новых производственных мощностей, прежде всего, в США, Катаре и Австралии, сейчас ожидается только с 2025 года. В целом прирост рынка к 2030 году ожидается в объеме 200 миллионов тонн (к 380-390 миллионам в прошлом году).
"И, наверное, это будет зависеть еще от того, сколько уйдет с рынка трубопроводного газа "Газпрома"... Допустим (я за эти цифры не отвечаю, просто фантазирую), если 100 миллиардов кубометров уйдет, останется 70 миллиардов, то это 80 миллионов тонн (СПГ - ред.)", - добавил Михельсон.
"То есть даже если просто предположить, что в среднесрочной перспективе надо эту дыру закрыть, не считая какого-то роста потребления в мире, то совершенно объема не хватает. Большой недостаток 2023-2024 год налицо", - продолжил он.
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По его словам, с ценами на газ "творится что-то невероятное", и с точки зрения производителя такая тенденция очень плоха. Михельсон подчеркнул, что очень важно, чтобы стоимость газа все-таки начала опускаться и пришла в норму, потому что мировая энергетика не может работать с таким котировками и начнет искать замену газу.
"Помните, когда "Новатэк" только принимал инвестрешение по "Арктик СПГ 2", то задавался вопрос, что рынок перенасыщен и куда продавать. Я отвечал, что при низких ценах будет совсем другое потребление, страны начнут пересматривать свои энергостратегии в пользу газа, и нет сомнений в возможности продажи всей продукции. Вот сейчас сложно спрогнозировать. По-моему, эти люди, которые принимают решения (на Западе - ред.), сами не знают, какое завтра примут. Предсказывать их я не берусь", - заключил он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаЦены на нефтьЛеонид МихельсонНоватэкАрктик СПГ - 2ГазпромРоссия
 
 
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