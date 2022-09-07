https://ria.ru/20220907/gaz-1815222484.html

В "Новатэке" не ждут падения цен на газ до 2025 года

В "Новатэке" не ждут падения цен на газ до 2025 года - РИА Новости, 07.09.2022

В "Новатэке" не ждут падения цен на газ до 2025 года

"Новатэк" не ждет значительного падения цен на газ в мире как минимум до первого полугодия 2025 года, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:43

2022-09-07T17:43

2022-09-07T17:43

экономика

цены на нефть

леонид михельсон

новатэк

арктик спг - 2

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795565665_0:8:2918:1649_1920x0_80_0_0_6d5ef3562220410fd6d08b4879c44ab4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. "Новатэк" не ждет значительного падения цен на газ в мире как минимум до первого полугодия 2025 года, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон."К сожалению, я вижу, что 2023 год, 2024 год и как минимум половина 2025 года - ничего сверхкрупного с точки зрения падения цен (на газ - ред.) не произойдет", - сказал он журналистам в рамках ВЭФ.Он объяснил это тем, что в 2023-2024 годах рынок СПГ будет дефицитным, поскольку значимый ввод новых производственных мощностей, прежде всего, в США, Катаре и Австралии, сейчас ожидается только с 2025 года. В целом прирост рынка к 2030 году ожидается в объеме 200 миллионов тонн (к 380-390 миллионам в прошлом году)."И, наверное, это будет зависеть еще от того, сколько уйдет с рынка трубопроводного газа "Газпрома"... Допустим (я за эти цифры не отвечаю, просто фантазирую), если 100 миллиардов кубометров уйдет, останется 70 миллиардов, то это 80 миллионов тонн (СПГ - ред.)", - добавил Михельсон."То есть даже если просто предположить, что в среднесрочной перспективе надо эту дыру закрыть, не считая какого-то роста потребления в мире, то совершенно объема не хватает. Большой недостаток 2023-2024 год налицо", - продолжил он.По его словам, с ценами на газ "творится что-то невероятное", и с точки зрения производителя такая тенденция очень плоха. Михельсон подчеркнул, что очень важно, чтобы стоимость газа все-таки начала опускаться и пришла в норму, потому что мировая энергетика не может работать с таким котировками и начнет искать замену газу."Помните, когда "Новатэк" только принимал инвестрешение по "Арктик СПГ 2", то задавался вопрос, что рынок перенасыщен и куда продавать. Я отвечал, что при низких ценах будет совсем другое потребление, страны начнут пересматривать свои энергостратегии в пользу газа, и нет сомнений в возможности продажи всей продукции. Вот сейчас сложно спрогнозировать. По-моему, эти люди, которые принимают решения (на Западе - ред.), сами не знают, какое завтра примут. Предсказывать их я не берусь", - заключил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/vef-1815221063.html

https://ria.ru/20220907/gaz-1815201766.html

https://ria.ru/20220907/putin-1815068620.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, леонид михельсон, новатэк, арктик спг - 2, газпром, россия