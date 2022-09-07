https://ria.ru/20220907/estoniya-1815023441.html

Спикер ГД высмеял проект Минобороны Эстонии о партизанском сопротивлении

Спикер ГД высмеял проект Минобороны Эстонии о партизанском сопротивлении - РИА Новости, 07.09.2022

Спикер ГД высмеял проект Минобороны Эстонии о партизанском сопротивлении

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высмеял готовящийся в Эстонии законопроект Минобороны, который даст возможность силовикам создавать агентурные сети и... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:06

2022-09-07T09:06

2022-09-07T09:06

в мире

эстония

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высмеял готовящийся в Эстонии законопроект Минобороны, который даст возможность силовикам создавать агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, по его словам, в эстонском ведомстве не хватает психиатра.Министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления при возможной оккупации страны, создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR."Происходящее иначе как отсутствием психиатра в Минобороны Эстонии не объяснить. Выход один: направить из России. В составе гуманитарной миссии", - написал политик в Telegram-канале, отметив, что без смеха на такую новость не взглянуть.

https://ria.ru/20220903/diversanty-1814168967.html

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в мире, эстония, россия, вячеслав володин