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Спикер ГД высмеял проект Минобороны Эстонии о партизанском сопротивлении - РИА Новости, 07.09.2022
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Спикер ГД высмеял проект Минобороны Эстонии о партизанском сопротивлении
Спикер ГД высмеял проект Минобороны Эстонии о партизанском сопротивлении - РИА Новости, 07.09.2022
Спикер ГД высмеял проект Минобороны Эстонии о партизанском сопротивлении
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высмеял готовящийся в Эстонии законопроект Минобороны, который даст возможность силовикам создавать агентурные сети и... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:06
2022-09-07T09:06
в мире
эстония
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высмеял готовящийся в Эстонии законопроект Минобороны, который даст возможность силовикам создавать агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, по его словам, в эстонском ведомстве не хватает психиатра.Министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления при возможной оккупации страны, создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR."Происходящее иначе как отсутствием психиатра в Минобороны Эстонии не объяснить. Выход один: направить из России. В составе гуманитарной миссии", - написал политик в Telegram-канале, отметив, что без смеха на такую новость не взглянуть.
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в мире, эстония, россия, вячеслав володин
В мире, Эстония, Россия, Вячеслав Володин
09:06 07.09.2022
 
Спикер ГД высмеял проект Минобороны Эстонии о партизанском сопротивлении

Спикер ГД Володин высмеял проект "партизанского сопротивления" Минобороны Эстонии

© AP Photo / Liis TreimannПарад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии
Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Liis Treimann
Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высмеял готовящийся в Эстонии законопроект Минобороны, который даст возможность силовикам создавать агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, по его словам, в эстонском ведомстве не хватает психиатра.
Министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который даст Силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления при возможной оккупации страны, создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR.
"Происходящее иначе как отсутствием психиатра в Минобороны Эстонии не объяснить. Выход один: направить из России. В составе гуманитарной миссии", - написал политик в Telegram-канале, отметив, что без смеха на такую новость не взглянуть.
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В миреЭстонияРоссияВячеслав Володин
 
 
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