Путин поздравил Жаира Болсонару с 200-летием независимости Бразилии
Путин в телеграмме Болсонару отметил дружественный характер отношений России и Бразилии
© РИА Новости / Константин Завражин/Российская газета/POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президента Федеративной Республики Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару с 200-летием провозглашения независимости Бразилии отметил дружественный характер российско-бразильских отношений.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Российско-бразильские отношения носят дружественный характер – это в полной мере подтвердили наши февральские переговоры в Москве. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.
Президент России отметил, что Бразилия является авторитетным членом международного сообщества, играет важную роль в мировой экономике, активно участвует в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.
В заключение он выразил уверенность в том, что Россия и Бразилия совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание стратегического партнерства.
"Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и процветания", - добавляется в телеграмме.