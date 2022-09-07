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Путин поздравил Жаира Болсонару с 200-летием независимости Бразилии - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин поздравил Жаира Болсонару с 200-летием независимости Бразилии
Путин поздравил Жаира Болсонару с 200-летием независимости Бразилии - РИА Новости, 07.09.2022
Путин поздравил Жаира Болсонару с 200-летием независимости Бразилии
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президента Федеративной Республики Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару с 200-летием провозглашения независимости... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:46
2022-09-07T09:46
в мире
владимир путин
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бразилия
оон
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жаир болсонару
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президента Федеративной Республики Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару с 200-летием провозглашения независимости Бразилии отметил дружественный характер российско-бразильских отношений.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Российско-бразильские отношения носят дружественный характер – это в полной мере подтвердили наши февральские переговоры в Москве. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.Президент России отметил, что Бразилия является авторитетным членом международного сообщества, играет важную роль в мировой экономике, активно участвует в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.В заключение он выразил уверенность в том, что Россия и Бразилия совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание стратегического партнерства."Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и процветания", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20220819/bolsonaru-1810710236.html
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в мире, владимир путин, россия, бразилия, оон, брикс, жаир болсонару
В мире, Владимир Путин, Россия, Бразилия, ООН, БРИКС, Жаир Болсонару
09:46 07.09.2022
 
Путин поздравил Жаира Болсонару с 200-летием независимости Бразилии

Путин в телеграмме Болсонару отметил дружественный характер отношений России и Бразилии

© РИА Новости / Константин Завражин/Российская газета/POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Константин Завражин/Российская газета/POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президента Федеративной Республики Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару с 200-летием провозглашения независимости Бразилии отметил дружественный характер российско-бразильских отношений.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Российско-бразильские отношения носят дружественный характер – это в полной мере подтвердили наши февральские переговоры в Москве. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.
Президент России отметил, что Бразилия является авторитетным членом международного сообщества, играет важную роль в мировой экономике, активно участвует в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.
В заключение он выразил уверенность в том, что Россия и Бразилия совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание стратегического партнерства.
"Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и процветания", - добавляется в телеграмме.
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В миреВладимир ПутинРоссияБразилияООНБРИКСЖаир Болсонару
 
 
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