https://ria.ru/20220907/braziliya-1815037943.html

Путин поздравил Жаира Болсонару с 200-летием независимости Бразилии

Путин поздравил Жаира Болсонару с 200-летием независимости Бразилии - РИА Новости, 07.09.2022

Путин поздравил Жаира Болсонару с 200-летием независимости Бразилии

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президента Федеративной Республики Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару с 200-летием провозглашения независимости... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:46

2022-09-07T09:46

2022-09-07T09:46

в мире

владимир путин

россия

бразилия

оон

брикс

жаир болсонару

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/97/1560969779_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_918fb10ca8ce4f64998c63c675f41504.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президента Федеративной Республики Бразилии Жаира Мессиаса Болсонару с 200-летием провозглашения независимости Бразилии отметил дружественный характер российско-бразильских отношений.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Российско-бразильские отношения носят дружественный характер – это в полной мере подтвердили наши февральские переговоры в Москве. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме.Президент России отметил, что Бразилия является авторитетным членом международного сообщества, играет важную роль в мировой экономике, активно участвует в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.В заключение он выразил уверенность в том, что Россия и Бразилия совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание стратегического партнерства."Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – счастья и процветания", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20220819/bolsonaru-1810710236.html

https://ria.ru/20220825/briks-1811984830.html

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, россия, бразилия, оон, брикс, жаир болсонару