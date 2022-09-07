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В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев
В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев - РИА Новости, 07.09.2022
В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев
Глава Московской области Андрей Воробьев продлил режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса до 30 ноября, говорится в постановлении... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:56
2022-09-07T18:56
2022-09-07T18:56
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
донбасс
россия
политика
беженцы
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев продлил режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев из Донбасса до 30 ноября, говорится в постановлении губернатора от 29 августа, опубликованном 7 сентября.Ранее в пресс-службе губернатора сообщили, что на территории Подмосковья находятся более 32 тысяч беженцев из Донбасса."В пункте 1 постановления губернатора Московской области от 21.02.2022 № 51-ПГ "О введении на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с массовым прибытием в Московскую область граждан, вынужденно покинувших территорию Украины" (с изменением, внесенным постановлением губернатора Московской области от 31.03.2022 № 98-ПГ, от 26.05.2022 № 175-ПГ) слова "до 24.00 часов 31.08.2022" заменить словами "до 24.00 часов 30.11.2022", - сказано в документе.Работы по приёму граждан, вынужденно покинувших Украину, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также обеспечение их временным жильём, питанием и установление порядка на территории региона продолжаются, указано в постановлении.
https://ria.ru/20220906/viza-1814711150.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), донбасс, россия, политика, беженцы
Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Донбасс, Россия, Политика, Беженцы
В Подмосковье продлили режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев
В Подмосковье продлили до 30 ноября режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев