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Госдеп: поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая" - РИА Новости, 06.09.2022
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Госдеп: поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая"
Госдеп: поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая" - РИА Новости, 06.09.2022
Госдеп: поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая"
США считают, что поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая" и служат сугубо оборонительным целям, заявил во вторник заместитель главы... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T21:47
2022-09-06T21:51
в мире
сша
государственный департамент сша
китай
тайвань
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США считают, что поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая" и служат сугубо оборонительным целям, заявил во вторник заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.Как отметил представитель американского дипведомства, данные поставки "не нарушают принцип одного Китая, а также положения нескольких американо-китайских коммюнике".Ранее Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставках островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.
https://ria.ru/20220902/tayvan-1814002709.html
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в мире, сша, государственный департамент сша, китай, тайвань, министерство обороны сша
В мире, США, Государственный департамент США, Китай, Тайвань, Министерство обороны США
21:47 06.09.2022 (обновлено: 21:51 06.09.2022)
 
Госдеп: поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая"

В Госдепе считают, что поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США считают, что поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая" и служат сугубо оборонительным целям, заявил во вторник заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.
"Поставки данных систем служат сугубо оборонительным целям", - сказал Патель в ходе регулярного брифинга, комментируя анонсированные сделки на поставки Тайваню вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов.
Как отметил представитель американского дипведомства, данные поставки "не нарушают принцип одного Китая, а также положения нескольких американо-китайских коммюнике".
Ранее Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставках островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.
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