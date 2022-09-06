21:47 06.09.2022 (обновлено: 21:51 06.09.2022)
Госдеп: поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая"
В Госдепе считают, что поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая"
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США считают, что поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая" и служат сугубо оборонительным целям, заявил во вторник заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.
"Поставки данных систем служат сугубо оборонительным целям", - сказал Патель в ходе регулярного брифинга, комментируя анонсированные сделки на поставки Тайваню вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов.
Как отметил представитель американского дипведомства, данные поставки "не нарушают принцип одного Китая, а также положения нескольких американо-китайских коммюнике".
Ранее Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставках островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.
2 сентября, 13:31Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля