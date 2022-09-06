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Госдеп: поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая"

Госдеп: поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая" - РИА Новости, 06.09.2022

Госдеп: поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая"

США считают, что поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая" и служат сугубо оборонительным целям, заявил во вторник заместитель главы... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T21:47

2022-09-06T21:47

2022-09-06T21:51

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китай

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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США считают, что поставки вооружений Тайваню не нарушают принцип "одного Китая" и служат сугубо оборонительным целям, заявил во вторник заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель.Как отметил представитель американского дипведомства, данные поставки "не нарушают принцип одного Китая, а также положения нескольких американо-китайских коммюнике".Ранее Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставках островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.

https://ria.ru/20220902/tayvan-1814002709.html

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в мире, сша, государственный департамент сша, китай, тайвань, министерство обороны сша