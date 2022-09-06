Город ветров и мостов. Почему сейчас самое время ехать во Владивосток

Эксперты посоветовали, что посмотреть во Владивостоке за пару дней
Свой современный облик Владивосток приобрел после 2012 года, говорит гид Марина Петрова. К саммиту АТЭС, помимо новых гостиниц и аэропорта, город обзавелся великолепными мостами — Золотым и Русским. Никита Хрущев, грезивший по возвращении из Штатов превратить столицу Приморья в "советский Сан-Франциско", наверняка бы порадовался.
Свой современный облик Владивосток приобрел после 2012 года, говорит гид Марина Петрова. К саммиту АТЭС, помимо новых гостиниц и аэропорта, город обзавелся великолепными мостами — Золотым и Русским. Никита Хрущев, грезивший по возвращении из Штатов превратить столицу Приморья в "советский Сан-Франциско", наверняка бы порадовался.
Как и положено портовому городу, маяков во Владивостоке много. Есть даже на крыше жилой пятиэтажки! Но символом стал он: маяк Токаревского. С виду кажется — просто обычная белая башенка. Однако тут получаются невероятно красивые фото, особенно когда идешь к маяку по "кошке" — узкой полоске суши.
Как и положено портовому городу, маяков во Владивостоке много. Есть даже на крыше жилой пятиэтажки! Но символом стал он: маяк Токаревского. С виду кажется — просто обычная белая башенка. Однако тут получаются невероятно красивые фото, особенно когда идешь к маяку по "кошке" — узкой полоске суши.
Прогулка по "набке" (так здесь называют набережные) — любимый вид досуга у владивостокцев. В хорошую погоду, конечно. Купальный сезон в Приморье как раз сдвинут примерно на месяц, так что сейчас еще можно поплавать. Или просто зайдите прогуляться на Юбилейный пляж, особенно вечером, когда гудят кафе, горят гирлянды и играют уличные музыканты.
Прогулка по "набке" (так здесь называют набережные) — любимый вид досуга у владивостокцев. В хорошую погоду, конечно. Купальный сезон в Приморье как раз сдвинут примерно на месяц, так что сейчас еще можно поплавать. Или просто зайдите прогуляться на Юбилейный пляж, особенно вечером, когда гудят кафе, горят гирлянды и играют уличные музыканты.
Еще один традиционный летний отдых по-приморски — катание на катере или катамаранах. С воды город выглядит очень красиво. К тому же можно рассмотреть иностранные корабли с японскими праворульными машинами, военные крейсеры и дорогие яхты.
Еще один традиционный летний отдых по-приморски — катание на катере или катамаранах. С воды город выглядит очень красиво. К тому же можно рассмотреть иностранные корабли с японскими праворульными машинами, военные крейсеры и дорогие яхты.
До пандемии, отмечает гид Павел Иванов, во Владивостоке были толпы туристов из Азии: китайцев, корейцев, которые приезжали сюда на выходные, японцев.
Сейчас много гостей из Москвы, Петербурга и других регионов России, которые начали открывать для себя Дальний Восток.
До пандемии, отмечает гид Павел Иванов, во Владивостоке были толпы туристов из Азии: китайцев, корейцев, которые приезжали сюда на выходные, японцев.
Сейчас много гостей из Москвы, Петербурга и других регионов России, которые начали открывать для себя Дальний Восток.
В Приморском океанариуме на острове Русский живут веселые байкальские нерпы Бусинка и Тучка. А еще морж Миша со своевольным характером и неугомонная стая пингвинов. Сюда нужно приходить на целый день: интересно будет и детям, и взрослым.
В Приморском океанариуме на острове Русский живут веселые байкальские нерпы Бусинка и Тучка. А еще морж Миша со своевольным характером и неугомонная стая пингвинов. Сюда нужно приходить на целый день: интересно будет и детям, и взрослым.
Традиционно ВЭФ проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета в бухте Аякс. Тут целый город в городе. Помимо учебных корпусов, есть магазины, кафе, спорткомплексы и километровый морской променад. И даже собственные автобусы!
Традиционно ВЭФ проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета в бухте Аякс. Тут целый город в городе. Помимо учебных корпусов, есть магазины, кафе, спорткомплексы и километровый морской променад. И даже собственные автобусы!
Какая же поездка во Владивосток без дегустации морепродуктов? Закажите гребешки и палтуса в знаменитом ресторане Zuma, попробуйте креветки в "Миллионке", оцените хинкали с крабом в "Супре".
Какая же поездка во Владивосток без дегустации морепродуктов? Закажите гребешки и палтуса в знаменитом ресторане Zuma, попробуйте креветки в "Миллионке", оцените хинкали с крабом в "Супре".
Один из наиболее популярных пешеходных маршрутов — к мысу Тобизина, самой южной точке острова Русский. Стоя тут, на каменных плитах, понимаешь масштабы нашей страны: ведь за спиной — девять тысяч километров России!
Один из наиболее популярных пешеходных маршрутов — к мысу Тобизина, самой южной точке острова Русский. Стоя тут, на каменных плитах, понимаешь масштабы нашей страны: ведь за спиной — девять тысяч километров России!