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Что посмотреть во Владивостоке за два дня
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Туризм
https://ria.ru/20220906/vladivostok-1814811010.html
Город ветров и мостов. Почему сейчас самое время ехать во Владивосток
Что посмотреть во Владивостоке за два дня
Город ветров и мостов. Почему сейчас самое время ехать во Владивосток
Однажды папа с двумя сыновьями решил прокатиться по родному Владивостоку. Заехали они в тоннель и вдруг попали прямиком в Сан-Франциско: оказались на мосту... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:22
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фото
туризм
фото - туризм
впечатления - туризм
никита хрущев
владивосток
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Однажды папа с двумя сыновьями решил прокатиться по родному Владивостоку. Заехали они в тоннель и вдруг попали прямиком в Сан-Франциско: оказались на мосту Золотые Ворота! Сначала радовались, гуляли. А потом потянуло обратно домой. Это сюжет снятого местной командой фильма "Смотрите, как красиво!" (2017). Владивосток — город настолько колоритный, что действительно иногда кажется, что где-то здесь находится портал на другой континент. И все же вы в России. План знакомства со столицей Приморья, где сейчас проходит ВЭФ, — в материале РИА Новости.
владивосток
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фото, фото, фото - туризм, впечатления - туризм, никита хрущев, владивосток, сан-франциско, азия, россия, русский (остров), приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Фото, Туризм, Фото - Туризм, Впечатления - Туризм, Никита Хрущев, Владивосток, Сан-Франциско, Азия, Россия, Русский (остров), Приморский океанариум, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
15:22 06.09.2022 (обновлено: 15:47 06.09.2022)
 
Город ветров и мостов. Почему сейчас самое время ехать во Владивосток

Эксперты посоветовали, что посмотреть во Владивостоке за пару дней

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Однажды папа с двумя сыновьями решил прокатиться по родному Владивостоку. Заехали они в тоннель и вдруг попали прямиком в Сан-Франциско: оказались на мосту Золотые Ворота! Сначала радовались, гуляли. А потом потянуло обратно домой. Это сюжет снятого местной командой фильма "Смотрите, как красиво!" (2017). Владивосток — город настолько колоритный, что действительно иногда кажется, что где-то здесь находится портал на другой континент. И все же вы в России. План знакомства со столицей Приморья, где сейчас проходит ВЭФ, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Свой современный облик Владивосток приобрел после 2012 года, говорит гид Марина Петрова. К саммиту АТЭС, помимо новых гостиниц и аэропорта, город обзавелся великолепными мостами — Золотым и Русским. Никита Хрущев, грезивший по возвращении из Штатов превратить столицу Приморья в "советский Сан-Франциско", наверняка бы порадовался.

Вид на Золотой мост во Владивостоке
1 из 9

Свой современный облик Владивосток приобрел после 2012 года, говорит гид Марина Петрова. К саммиту АТЭС, помимо новых гостиниц и аэропорта, город обзавелся великолепными мостами — Золотым и Русским. Никита Хрущев, грезивший по возвращении из Штатов превратить столицу Приморья в "советский Сан-Франциско", наверняка бы порадовался.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Как и положено портовому городу, маяков во Владивостоке много. Есть даже на крыше жилой пятиэтажки! Но символом стал он: маяк Токаревского. С виду кажется — просто обычная белая башенка. Однако тут получаются невероятно красивые фото, особенно когда идешь к маяку по "кошке" — узкой полоске суши.

Маяк Токаревского во Владивостоке
2 из 9

Как и положено портовому городу, маяков во Владивостоке много. Есть даже на крыше жилой пятиэтажки! Но символом стал он: маяк Токаревского. С виду кажется — просто обычная белая башенка. Однако тут получаются невероятно красивые фото, особенно когда идешь к маяку по "кошке" — узкой полоске суши.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Прогулка по "набке" (так здесь называют набережные) — любимый вид досуга у владивостокцев. В хорошую погоду, конечно. Купальный сезон в Приморье как раз сдвинут примерно на месяц, так что сейчас еще можно поплавать. Или просто зайдите прогуляться на Юбилейный пляж, особенно вечером, когда гудят кафе, горят гирлянды и играют уличные музыканты.

Молодые люди на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
3 из 9

Прогулка по "набке" (так здесь называют набережные) — любимый вид досуга у владивостокцев. В хорошую погоду, конечно. Купальный сезон в Приморье как раз сдвинут примерно на месяц, так что сейчас еще можно поплавать. Или просто зайдите прогуляться на Юбилейный пляж, особенно вечером, когда гудят кафе, горят гирлянды и играют уличные музыканты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Еще один традиционный летний отдых по-приморски — катание на катере или катамаранах. С воды город выглядит очень красиво. К тому же можно рассмотреть иностранные корабли с японскими праворульными машинами, военные крейсеры и дорогие яхты.

Катамараны в акватории Спортивной гавани во Владивостоке
4 из 9

Еще один традиционный летний отдых по-приморски — катание на катере или катамаранах. С воды город выглядит очень красиво. К тому же можно рассмотреть иностранные корабли с японскими праворульными машинами, военные крейсеры и дорогие яхты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

До пандемии, отмечает гид Павел Иванов, во Владивостоке были толпы туристов из Азии: китайцев, корейцев, которые приезжали сюда на выходные, японцев.

Сейчас много гостей из Москвы, Петербурга и других регионов России, которые начали открывать для себя Дальний Восток.

Прохожие на Пограничной улице во Владивостоке
5 из 9

До пандемии, отмечает гид Павел Иванов, во Владивостоке были толпы туристов из Азии: китайцев, корейцев, которые приезжали сюда на выходные, японцев.

Сейчас много гостей из Москвы, Петербурга и других регионов России, которые начали открывать для себя Дальний Восток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© Фото : Александр Андреев

В Приморском океанариуме на острове Русский живут веселые байкальские нерпы Бусинка и Тучка. А еще морж Миша со своевольным характером и неугомонная стая пингвинов. Сюда нужно приходить на целый день: интересно будет и детям, и взрослым.

Байкальские нерпы в Приморском океанариуме
6 из 9

В Приморском океанариуме на острове Русский живут веселые байкальские нерпы Бусинка и Тучка. А еще морж Миша со своевольным характером и неугомонная стая пингвинов. Сюда нужно приходить на целый день: интересно будет и детям, и взрослым.

© Фото : Александр Андреев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Традиционно ВЭФ проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета в бухте Аякс. Тут целый город в городе. Помимо учебных корпусов, есть магазины, кафе, спорткомплексы и километровый морской променад. И даже собственные автобусы!

Вид из читального зала библиотеки Дальневосточного федерального университета на Университетскую набережную и бухту Аякс
7 из 9

Традиционно ВЭФ проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета в бухте Аякс. Тут целый город в городе. Помимо учебных корпусов, есть магазины, кафе, спорткомплексы и километровый морской променад. И даже собственные автобусы!

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Ольга Распопова

Какая же поездка во Владивосток без дегустации морепродуктов? Закажите гребешки и палтуса в знаменитом ресторане Zuma, попробуйте креветки в "Миллионке", оцените хинкали с крабом в "Супре".

Гребешки в ресторане Zuma
8 из 9

Какая же поездка во Владивосток без дегустации морепродуктов? Закажите гребешки и палтуса в знаменитом ресторане Zuma, попробуйте креветки в "Миллионке", оцените хинкали с крабом в "Супре".

© РИА Новости / Ольга Распопова
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Один из наиболее популярных пешеходных маршрутов — к мысу Тобизина, самой южной точке острова Русский. Стоя тут, на каменных плитах, понимаешь масштабы нашей страны: ведь за спиной — девять тысяч километров России!

Туристка на мысе Тобизина - самом южном мысе острова Русский
9 из 9

Один из наиболее популярных пешеходных маршрутов — к мысу Тобизина, самой южной точке острова Русский. Стоя тут, на каменных плитах, понимаешь масштабы нашей страны: ведь за спиной — девять тысяч километров России!

© РИА Новости / Александр Кряжев
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