Город ветров и мостов. Почему сейчас самое время ехать во Владивосток

До пандемии, отмечает гид Павел Иванов, во Владивостоке были толпы туристов из Азии: китайцев, корейцев, которые приезжали сюда на выходные, японцев.

Сейчас много гостей из Москвы, Петербурга и других регионов России, которые начали открывать для себя Дальний Восток.