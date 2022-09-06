https://ria.ru/20220906/spg-1814714374.html

Турция ведет переговоры с США о закупке СПГ, сообщили СМИ

Турция ведет переговоры с США о закупке СПГ, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.09.2022

Турция ведет переговоры с США о закупке СПГ, сообщили СМИ

Турция ведет переговоры с США о закупке сжиженного природного газа (СПГ) во избежание проблем в зимние месяцы, пишет во вторник газета Dünya cо ссылкой на... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:40

2022-09-06T06:40

2022-09-06T06:48

экономика

сша

турция

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АНКАРА, 6 сен – РИА Новости. Турция ведет переговоры с США о закупке сжиженного природного газа (СПГ) во избежание проблем в зимние месяцы, пишет во вторник газета Dünya cо ссылкой на источники.Издание утверждает, что количество туристов, приезжающих в Турцию в зимние месяцы, может значительно увеличиться в текущем году."С другой стороны, цены на природный газ в Турции субсидируются государством. BOTAŞ (госкомпания Турции) продает дорогостоящий газ по более низкой цене. Дефицит покрывается за счет заимствований из бюджета. По состоянию на конец июля долг, выданный BOTAŞ, превысил 70 миллиардов 860 миллионов TL (почти 4 миллиарда долларов США). Пенсионеры из западных стран, спасаясь от дорогого газа и газовых ограничений в Европе, будут греться субсидированным газом в Турции. На данном этапе сложились мнения в пользу того, чтобы предоставлять места в отелях дороже", - отметило издание.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, сша, турция