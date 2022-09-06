https://ria.ru/20220906/safronov-1814745783.html
Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова
Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова - РИА Новости, 06.09.2022
Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова
Закрытый характер процесса по делу Ивана Сафронова обусловлен тяжестью обвинений, которые были доказаны и признаны судом, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:55
2022-09-06T09:55
2022-09-06T09:55
происшествия
иван сафронов
россия
московский городской суд
роскосмос
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Закрытый характер процесса по делу Ивана Сафронова обусловлен тяжестью обвинений, которые были доказаны и признаны судом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части."Закрытый характер этого процесса обусловлен тяжестью обвинений, которые ему вменялись и которые были доказаны и признаны судом", - сказал Песков в эфире телеканала РБК ТВ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иван сафронов, россия, московский городской суд, роскосмос, рбк (медиагруппа)
Происшествия, Иван Сафронов, Россия, Московский городской суд, Роскосмос, РБК (медиагруппа)
Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова
Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова тяжестью обвинений