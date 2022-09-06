https://ria.ru/20220906/safronov-1814745783.html

Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова

Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова - РИА Новости, 06.09.2022

Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова

Закрытый характер процесса по делу Ивана Сафронова обусловлен тяжестью обвинений, которые были доказаны и признаны судом, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:55

2022-09-06T09:55

2022-09-06T09:55

происшествия

иван сафронов

россия

московский городской суд

роскосмос

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Закрытый характер процесса по делу Ивана Сафронова обусловлен тяжестью обвинений, которые были доказаны и признаны судом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части."Закрытый характер этого процесса обусловлен тяжестью обвинений, которые ему вменялись и которые были доказаны и признаны судом", - сказал Песков в эфире телеканала РБК ТВ.

https://ria.ru/20220906/safronov-1814742364.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иван сафронов, россия, московский городской суд, роскосмос, рбк (медиагруппа)