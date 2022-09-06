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Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова - РИА Новости, 06.09.2022
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Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова
Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова - РИА Новости, 06.09.2022
Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова
Закрытый характер процесса по делу Ивана Сафронова обусловлен тяжестью обвинений, которые были доказаны и признаны судом, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:55
2022-09-06T09:55
происшествия
иван сафронов
россия
московский городской суд
роскосмос
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Закрытый характер процесса по делу Ивана Сафронова обусловлен тяжестью обвинений, которые были доказаны и признаны судом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части."Закрытый характер этого процесса обусловлен тяжестью обвинений, которые ему вменялись и которые были доказаны и признаны судом", - сказал Песков в эфире телеканала РБК ТВ.
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происшествия, иван сафронов, россия, московский городской суд, роскосмос, рбк (медиагруппа)
Происшествия, Иван Сафронов, Россия, Московский городской суд, Роскосмос, РБК (медиагруппа)
09:55 06.09.2022
 
Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова

Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова тяжестью обвинений

© Фото : Московские суды общей юрисдикции/TelegramОглашение приговора советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову
Оглашение приговора советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Московские суды общей юрисдикции/Telegram
Оглашение приговора советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Закрытый характер процесса по делу Ивана Сафронова обусловлен тяжестью обвинений, которые были доказаны и признаны судом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части.
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Песков назвал приговор Сафронову очень суровым
"Закрытый характер этого процесса обусловлен тяжестью обвинений, которые ему вменялись и которые были доказаны и признаны судом", - сказал Песков в эфире телеканала РБК ТВ.
 
ПроисшествияИван СафроновРоссияМосковский городской судРоскосмосРБК (медиагруппа)
 
 
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