https://ria.ru/20220906/puteshestviya-1814731016.html

В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится

В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится - РИА Новости, 06.09.2022

В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится

Доковидные показатели в туризме в России будут превышены к 2025 году, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:41

2022-09-06T12:41

2022-09-06T22:10

туризм

новости - туризм

максим решетников

россия

русский (остров)

владивосток

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен ― РИА Новости. Доковидные показатели в туризме в России будут превышены к 2025 году, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Мы вместе с Ростуризмом подготовили модель развития отрасли. В соответствии с ней доковидные показатели будут превышены к 2025 году, а к 2030 году у нас турпоток должен удвоиться", ― сказал он, выступая на сессии в рамках ВЭФ-22 "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что число поездок в год планируется увеличить с 60 до 140 миллионов. По его словам, внутренний туризм переживает период ренессанса.Предполагается, что рост перевозок отдыхающих на железнодорожном транспорте составит 27 процентов, на авиатранспорте ― 56 процентов, а число поездок путешественников на автомобилях и автобусах вырастет в 2,4 раза, отметил Решетников.Среднегодовые темпы роста в отрасли до 2030 года составят почти восемь процентов, что выше, чем в среднем по экономике, прогнозируют в Минэкономразвития. Инвестиции увеличатся на 35 процентов, ожидает ведомство. А еще в сфере гостеприимство планируется дополнительно создать один миллион рабочих мест.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/keshbek-1814714871.html

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русский (остров)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

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