https://ria.ru/20220906/puteshestviya-1814731016.html
В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится
В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится - РИА Новости, 06.09.2022
В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится
Доковидные показатели в туризме в России будут превышены к 2025 году, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:41
2022-09-06T12:41
2022-09-06T22:10
туризм
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максим решетников
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен ― РИА Новости. Доковидные показатели в туризме в России будут превышены к 2025 году, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Мы вместе с Ростуризмом подготовили модель развития отрасли. В соответствии с ней доковидные показатели будут превышены к 2025 году, а к 2030 году у нас турпоток должен удвоиться", ― сказал он, выступая на сессии в рамках ВЭФ-22 "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что число поездок в год планируется увеличить с 60 до 140 миллионов. По его словам, внутренний туризм переживает период ренессанса.Предполагается, что рост перевозок отдыхающих на железнодорожном транспорте составит 27 процентов, на авиатранспорте ― 56 процентов, а число поездок путешественников на автомобилях и автобусах вырастет в 2,4 раза, отметил Решетников.Среднегодовые темпы роста в отрасли до 2030 года составят почти восемь процентов, что выше, чем в среднем по экономике, прогнозируют в Минэкономразвития. Инвестиции увеличатся на 35 процентов, ожидает ведомство. А еще в сфере гостеприимство планируется дополнительно создать один миллион рабочих мест.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, максим решетников, россия, русский (остров), владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, туризм, вэф-2022, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Туризм, Новости - Туризм, Максим Решетников, Россия, Русский (остров), Владивосток, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дальневосточный федеральный университет, Туризм, ВЭФ-2022, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
12:41 06.09.2022 (обновлено: 22:10 06.09.2022)
В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится
Минэкономразвития: число путешествующих по России планируется удвоить к 2030 году
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен ― РИА Новости. Доковидные показатели в туризме в России будут превышены к 2025 году, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Мы вместе с Ростуризмом подготовили модель развития отрасли. В соответствии с ней доковидные показатели будут превышены к 2025 году, а к 2030 году у нас турпоток должен удвоиться", ― сказал он, выступая на сессии в рамках ВЭФ-22 "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что число поездок в год планируется увеличить с 60 до 140 миллионов. По его словам, внутренний туризм переживает период ренессанса.
"Сейчас все встало на свои места, и отдыхать у нас теперь супермодно... Я предвижу огромную экономическую и финансовую эффективность этого направления экономики", ― добавил Чернышенко.
Предполагается, что рост перевозок отдыхающих на железнодорожном транспорте составит 27 процентов, на авиатранспорте ― 56 процентов, а число поездок путешественников на автомобилях и автобусах вырастет в 2,4 раза, отметил Решетников.
Среднегодовые темпы роста в отрасли до 2030 года составят почти восемь процентов, что выше, чем в среднем по экономике, прогнозируют в Минэкономразвития. Инвестиции увеличатся на 35 процентов, ожидает ведомство. А еще в сфере гостеприимство планируется дополнительно создать один миллион рабочих мест.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.