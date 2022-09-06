Рейтинг@Mail.ru
В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220906/puteshestviya-1814731016.html
В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится
В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится - РИА Новости, 06.09.2022
В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится
Доковидные показатели в туризме в России будут превышены к 2025 году, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:41
2022-09-06T22:10
туризм
новости - туризм
максим решетников
россия
русский (остров)
владивосток
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950694_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_8ec04e32eef7dcbe023f3a4decaa8e43.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен ― РИА Новости. Доковидные показатели в туризме в России будут превышены к 2025 году, заявил министр экономического развития Максим Решетников."Мы вместе с Ростуризмом подготовили модель развития отрасли. В соответствии с ней доковидные показатели будут превышены к 2025 году, а к 2030 году у нас турпоток должен удвоиться", ― сказал он, выступая на сессии в рамках ВЭФ-22 "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что число поездок в год планируется увеличить с 60 до 140 миллионов. По его словам, внутренний туризм переживает период ренессанса.Предполагается, что рост перевозок отдыхающих на железнодорожном транспорте составит 27 процентов, на авиатранспорте ― 56 процентов, а число поездок путешественников на автомобилях и автобусах вырастет в 2,4 раза, отметил Решетников.Среднегодовые темпы роста в отрасли до 2030 года составят почти восемь процентов, что выше, чем в среднем по экономике, прогнозируют в Минэкономразвития. Инвестиции увеличатся на 35 процентов, ожидает ведомство. А еще в сфере гостеприимство планируется дополнительно создать один миллион рабочих мест.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/keshbek-1814714871.html
россия
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950694_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_fd8fc1fe693fe3aa85cd45cd658854fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, максим решетников, россия, русский (остров), владивосток, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, туризм, вэф-2022, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Туризм, Новости - Туризм, Максим Решетников, Россия, Русский (остров), Владивосток, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дальневосточный федеральный университет, Туризм, ВЭФ-2022, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
12:41 06.09.2022 (обновлено: 22:10 06.09.2022)
 
В Минэкономразвития сообщили, когда число путешествующих по стране удвоится

Минэкономразвития: число путешествующих по России планируется удвоить к 2030 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСиний мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен РИА Новости. Доковидные показатели в туризме в России будут превышены к 2025 году, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Мы вместе с Ростуризмом подготовили модель развития отрасли. В соответствии с ней доковидные показатели будут превышены к 2025 году, а к 2030 году у нас турпоток должен удвоиться", ― сказал он, выступая на сессии в рамках ВЭФ-22 "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что число поездок в год планируется увеличить с 60 до 140 миллионов. По его словам, внутренний туризм переживает период ренессанса.
"Сейчас все встало на свои места, и отдыхать у нас теперь супермодно... Я предвижу огромную экономическую и финансовую эффективность этого направления экономики", ― добавил Чернышенко.
Предполагается, что рост перевозок отдыхающих на железнодорожном транспорте составит 27 процентов, на авиатранспорте ― 56 процентов, а число поездок путешественников на автомобилях и автобусах вырастет в 2,4 раза, отметил Решетников.
Среднегодовые темпы роста в отрасли до 2030 года составят почти восемь процентов, что выше, чем в среднем по экономике, прогнозируют в Минэкономразвития. Инвестиции увеличатся на 35 процентов, ожидает ведомство. А еще в сфере гостеприимство планируется дополнительно создать один миллион рабочих мест.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Глава Ростуризма Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 06:51Туризм
Глава Ростуризма предложила увеличить дальневосточный кешбэк
 
ТуризмНовости - ТуризмМаксим РешетниковРоссияРусский (остров)ВладивостокФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дальневосточный федеральный университетТуризмВЭФ-2022Дмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала