https://ria.ru/20220906/pozdnyakov-1814847529.html
Поздняков назвал число участников заседания комиссии спортсменов ОКР
Поздняков назвал число участников заседания комиссии спортсменов ОКР - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Поздняков назвал число участников заседания комиссии спортсменов ОКР
Более 160 атлетов примут участие в расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) при участии членов комиссии спортсменов... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2022-09-06T14:35:00+03:00
2022-09-06T14:35:00+03:00
2026-01-19T11:17:00+03:00
олимпийские игры
станислав поздняков
олимпийский комитет россии (окр)
нок
москва
белоруссия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789083798_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_18b2ad368016d292d9d5e5450ba69897.jpg
https://ria.ru/20220905/lagutin-1814667387.html
москва
белоруссия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789083798_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_d54fa3ab1f17ff365fd2afa0d2d7c18f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры, станислав поздняков, олимпийский комитет россии (окр), нок, москва, белоруссия, telegram
Олимпийские игры, Станислав Поздняков, Олимпийский комитет России (ОКР), НОК, Москва, Белоруссия, Telegram
Поздняков назвал число участников заседания комиссии спортсменов ОКР
В заседании комиссии спортсменов ОКР в сентябре будут участвовать более 160 атлетов