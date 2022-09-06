Рейтинг@Mail.ru
14:35 06.09.2022
Поздняков назвал число участников заседания комиссии спортсменов ОКР
олимпийские игры, станислав поздняков, олимпийский комитет россии (окр), нок, москва, белоруссия
Олимпийские игры, Станислав Поздняков, Олимпийский комитет России (ОКР), НОК, Москва, Белоруссия, Telegram
Поздняков назвал число участников заседания комиссии спортсменов ОКР

В заседании комиссии спортсменов ОКР в сентябре будут участвовать более 160 атлетов

Торжественная встреча олимпийцев на Красной площади
Торжественная встреча олимпийцев на Красной площади - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 160 атлетов примут участие в расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) при участии членов комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Белоруссии, которое пройдет в сентябре в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава ОКР Станислав Поздняков.
На заседании будет представлено 49 олимпийских видов спорта, ожидается участие более чем 20 олимпийских чемпионов.
"В гибридном формате спортсмены не только смогут обсудить пути развития карьеры, но и задать все горящие вопросы нам, руководителям спорта. Сейчас в условиях неправомерных санкций, наложенных на наших спортсменов, такой диалог и поддержка всех, кто продолжает готовиться к стартам под флагами наших стран, особенно важны", - написал Поздняков.
Расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР и НОК Белоруссии пройдет 15 сентября на БСА "Лужники" в Москве.
Поздняков соболезнует родным первого отечественного двукратного чемпиона ОИ
5 сентября 2022
