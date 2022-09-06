Рейтинг@Mail.ru
Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружие массового поражения - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/oruzhie-1814758605.html
Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружие массового поражения
Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружие массового поражения - РИА Новости, 06.09.2022
Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружие массового поражения
Читатели газеты Financial Times пришли в ужас от планов Еврокомиссии ввести лимит цен на российский газ, подразумевающий вероятное разделение ЕС на "красную" и... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:38
2022-09-06T12:18
в мире
экономика
цены на нефть
александр новак
паоло джентилони
россия
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times пришли в ужас от планов Еврокомиссии ввести лимит цен на российский газ, подразумевающий вероятное разделение ЕС на "красную" и "зеленую" зоны энергопотребления.Многие комментаторы отметили, что такое решение приведет и без того нестабильную экономику региона в упадок, но никак не поможет наладить энергетическую ситуацию, если Москва откажется от поставок газа."Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения", — заметил пользователь с никнеймом Carl G. Jung."Мне просто интересно, вернется ли когда-либо Евросоюз к принципам свободного рынка, раз уж это база экономического благосостояния", — высказался C3O.Главы Минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит цен до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов из России.Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть из России является полным абсурдом, а Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
https://ria.ru/20220905/potolok-1814647444.html
https://ria.ru/20220906/gaz-1814707115.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, цены на нефть, александр новак, паоло джентилони, россия, евросоюз, еврокомиссия, swift
В мире, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Паоло Джентилони, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, SWIFT
10:38 06.09.2022 (обновлено: 12:18 06.09.2022)
 
Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружие массового поражения

Читатели FT назвали идею ЕС о потолке цен на газ из России "оружием массового поражения"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times пришли в ужас от планов Еврокомиссии ввести лимит цен на российский газ, подразумевающий вероятное разделение ЕС на "красную" и "зеленую" зоны энергопотребления.
Многие комментаторы отметили, что такое решение приведет и без того нестабильную экономику региона в упадок, но никак не поможет наладить энергетическую ситуацию, если Москва откажется от поставок газа.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 18:37
Макрон поддержал идею ввести потолок цен на российский газ
"Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения", — заметил пользователь с никнеймом Carl G. Jung.

"Невероятно умно. Скажите своему основному поставщику, что вы не будете платить по текущей цене, и что он сделает? Он продаст товар другому нуждающемуся клиенту по более высокой цене. Все-таки это ЕС, поэтому логика у нас часто не работает. В любом случае уже поздно делать грандиозные заявления — трубопровод-то закрыт", — написал LR1.

"Мне просто интересно, вернется ли когда-либо Евросоюз к принципам свободного рынка, раз уж это база экономического благосостояния", — высказался C3O.
"Мы ввели санкции против них с намерением превратить "рубль в руины". Мы наложили санкции на их резервы Центробанка. Мы исключили их из SWIFT. Они ответили. В чем проблема? Насколько я помню, Евросоюз не был заинтересован в российской нефти или газе. Ну так они получили желаемое!" — объяснил Dwightoc.
Главы Минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит цен до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов из России.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть из России является полным абсурдом, а Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 04:05
Польшу захлестнула "лавина отчаянных сообщений" из-за цен на газ
 
В миреЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакПаоло ДжентилониРоссияЕвросоюзЕврокомиссияSWIFT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала