10:38 06.09.2022 (обновлено: 12:18 06.09.2022)
Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружие массового поражения
Читатели FT назвали идею ЕС о потолке цен на газ из России "оружием массового поражения"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times пришли в ужас от планов Еврокомиссии ввести лимит цен на российский газ, подразумевающий вероятное разделение ЕС на "красную" и "зеленую" зоны энергопотребления.
Многие комментаторы отметили, что такое решение приведет и без того нестабильную экономику региона в упадок, но никак не поможет наладить энергетическую ситуацию, если Москва откажется от поставок газа.
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"Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения", — заметил пользователь с никнеймом Carl G. Jung.
"Невероятно умно. Скажите своему основному поставщику, что вы не будете платить по текущей цене, и что он сделает? Он продаст товар другому нуждающемуся клиенту по более высокой цене. Все-таки это ЕС, поэтому логика у нас часто не работает. В любом случае уже поздно делать грандиозные заявления — трубопровод-то закрыт", — написал LR1.
"Мне просто интересно, вернется ли когда-либо Евросоюз к принципам свободного рынка, раз уж это база экономического благосостояния", — высказался C3O.
"Мы ввели санкции против них с намерением превратить "рубль в руины". Мы наложили санкции на их резервы Центробанка. Мы исключили их из SWIFT. Они ответили. В чем проблема? Насколько я помню, Евросоюз не был заинтересован в российской нефти или газе. Ну так они получили желаемое!" — объяснил Dwightoc.
Главы Минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит цен до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов из России.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть из России является полным абсурдом, а Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.