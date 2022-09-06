https://ria.ru/20220906/oruzhie-1814758605.html

Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружие массового поражения

Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружие массового поражения - РИА Новости, 06.09.2022

Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружие массового поражения

Читатели газеты Financial Times пришли в ужас от планов Еврокомиссии ввести лимит цен на российский газ, подразумевающий вероятное разделение ЕС на "красную" и... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:38

2022-09-06T10:38

2022-09-06T12:18

в мире

экономика

цены на нефть

александр новак

паоло джентилони

россия

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читатели газеты Financial Times пришли в ужас от планов Еврокомиссии ввести лимит цен на российский газ, подразумевающий вероятное разделение ЕС на "красную" и "зеленую" зоны энергопотребления.Многие комментаторы отметили, что такое решение приведет и без того нестабильную экономику региона в упадок, но никак не поможет наладить энергетическую ситуацию, если Москва откажется от поставок газа."Если Россия и использует энергию как оружие, то Запад использует финансовую и денежную системы и экономические санкции как оружие массового поражения", — заметил пользователь с никнеймом Carl G. Jung."Мне просто интересно, вернется ли когда-либо Евросоюз к принципам свободного рынка, раз уж это база экономического благосостояния", — высказался C3O.Главы Минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит цен до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов из России.Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть из России является полным абсурдом, а Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

https://ria.ru/20220905/potolok-1814647444.html

https://ria.ru/20220906/gaz-1814707115.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, александр новак, паоло джентилони, россия, евросоюз, еврокомиссия, swift