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Кожемяко предложил распространить повышенный кешбэк на круизный и экотуризм

Кожемяко предложил распространить повышенный кешбэк на круизный и экотуризм - РИА Новости, 06.09.2022

Кожемяко предложил распространить повышенный кешбэк на круизный и экотуризм

Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту РФ Владимиру Путину распространить повышенный кешбэк... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:58

2022-09-06T14:58

2022-09-06T22:04

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту РФ Владимиру Путину распространить повышенный кешбэк на круизный, экологический туризм, на путешествия по местам боевой славы."Это (кешбэк) очень существенная мера, она как раз позволяет подстегнуть спрос на поездки в определённые регионы. Мы предлагаем данные условия использовать для поддержки конкретных видов туризма, которые являются перспективными. Это, например, мы ожидаем, что повышенный размер кешбэка распространится на круизный, экологический туризм, на туры для знакомства с бытом коренных малочисленных народов, на путешествия по местам боевой славы", - сказал Кожемяко на заседании президиума Госсовета по туризму в рамках ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/ekoturizm-1814517389.html

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