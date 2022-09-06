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Кожемяко предложил распространить повышенный кешбэк на круизный и экотуризм
Кожемяко предложил распространить повышенный кешбэк на круизный и экотуризм - РИА Новости, 06.09.2022
Кожемяко предложил распространить повышенный кешбэк на круизный и экотуризм
Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту РФ Владимиру Путину распространить повышенный кешбэк... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:58
2022-09-06T14:58
2022-09-06T22:04
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту РФ Владимиру Путину распространить повышенный кешбэк на круизный, экологический туризм, на путешествия по местам боевой славы."Это (кешбэк) очень существенная мера, она как раз позволяет подстегнуть спрос на поездки в определённые регионы. Мы предлагаем данные условия использовать для поддержки конкретных видов туризма, которые являются перспективными. Это, например, мы ожидаем, что повышенный размер кешбэка распространится на круизный, экологический туризм, на туры для знакомства с бытом коренных малочисленных народов, на путешествия по местам боевой славы", - сказал Кожемяко на заседании президиума Госсовета по туризму в рамках ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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олег кожемяко, новости - туризм, туризм, владимир путин, приморский край, россия, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Туризм, Олег Кожемяко, Новости - Туризм, Туризм, Владимир Путин, Приморский край, Россия, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
14:58 06.09.2022 (обновлено: 22:04 06.09.2022)
Кожемяко предложил распространить повышенный кешбэк на круизный и экотуризм
Губернатор Кожемяко предложил распространить повышенный кешбэк на круизный и экотуризм