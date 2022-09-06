https://ria.ru/20220906/germaniya-1814881810.html

Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, заявила Бербок

Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, заявила Бербок - РИА Новости, 06.09.2022

Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, заявила Бербок

Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, учитывая опыт с Россией и принимая во внимание все риски, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:17

2022-09-06T16:17

2022-09-06T16:17

анналена бербок

германия

китай

россия

мид германии

в мире

экономика

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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, учитывая опыт с Россией и принимая во внимание все риски, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мне важно, чтобы мы в стратегии в отношениях с Китаем учитывали то, что мы вынесли из нашей зависимости от России", - сказала Бербок в ходе выступления на конференции глав представительств Германии за рубежом во вторник. Трансляцию ее выступления в прямом эфире вёл аккаунт МИД ФРГ в Twitter.Как отметила Бербок, Китай блокирует по политическим причинам почти весь импорт из Австралии, также Пекин прошлой зимой ввёл эмбарго на торговые отношения с Литвой. По словам министра, это нельзя не учитывать."Это относится к нашей стратегии в отношении Китая и к вашей деятельности в экономической сфере. Мы не можем снова позволить себе принцип ориентирования на кредо Business first (бизнес прежде всего - англ.) и при этом не учитывать риски на долгосрочную перспективу", - добавила глава МИД.

https://ria.ru/20220905/frg-1814411638.html

германия

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анналена бербок, германия, китай, россия, мид германии, в мире, экономика