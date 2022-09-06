https://ria.ru/20220906/germaniya-1814881810.html
Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, заявила Бербок
Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, заявила Бербок - РИА Новости, 06.09.2022
Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, заявила Бербок
Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, учитывая опыт с Россией и принимая во внимание все риски, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:17
2022-09-06T16:17
2022-09-06T16:17
анналена бербок
германия
китай
россия
мид германии
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экономика
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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, учитывая опыт с Россией и принимая во внимание все риски, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мне важно, чтобы мы в стратегии в отношениях с Китаем учитывали то, что мы вынесли из нашей зависимости от России", - сказала Бербок в ходе выступления на конференции глав представительств Германии за рубежом во вторник. Трансляцию ее выступления в прямом эфире вёл аккаунт МИД ФРГ в Twitter.Как отметила Бербок, Китай блокирует по политическим причинам почти весь импорт из Австралии, также Пекин прошлой зимой ввёл эмбарго на торговые отношения с Литвой. По словам министра, это нельзя не учитывать."Это относится к нашей стратегии в отношении Китая и к вашей деятельности в экономической сфере. Мы не можем снова позволить себе принцип ориентирования на кредо Business first (бизнес прежде всего - англ.) и при этом не учитывать риски на долгосрочную перспективу", - добавила глава МИД.
https://ria.ru/20220905/frg-1814411638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анналена бербок, германия, китай, россия, мид германии, в мире, экономика
Анналена Бербок, Германия, Китай, Россия, МИД Германии, В мире, Экономика
Германия будет развивать экономические отношения с Китаем, заявила Бербок
Бербок: Германия будет развивать экономические отношения с КНР, учитывая опыт с Россией