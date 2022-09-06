15:53 06.09.2022 (обновлено: 15:55 06.09.2022)
Мордовия сохраняет высокие темпы догазификации, заявил Здунов
Неподключенные газовые трубы и газовый счетчик. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Высокие темпы социальной догазификации сохраняются в Мордовии, заявил глава республики Артем Здунов.
"Мордовия сохраняет высокие темпы догазификации. Заключено около 3,5 тысячи договоров на техприсоединение - это 99,8% от общего количества домовладений, к которым необходимо подвести газ до конца года. До границ земельных участков работы проведены по 2349 домовладениям, газ подключен в 1622 домовладениях", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Как сообщает пресс-служба главы региона, во всероссийском рейтинге социальной догазификации Мордовия сейчас находятся на 10-й позиции из 85 субъектов, в то время как еще в мае республика занимала 17-е место.
Отмечается, что выполнение плана социальной газификации обсуждалось и на заседании республиканского кабинета министров, где заявили, что число поданных заявок почти на тысячу больше первоначального плана газификации. До конца 2022 года планируется провести голубое топливо еще в более чем 1000 домов. Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Саранск" и "Газпром газораспределение Саранск" Владислав Портнов рассказал, что сегодня подключение домов к газу обеспечивают 25 бригад специалистов, в ближайшее время их число будет увеличено.
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