https://ria.ru/20220906/dogazifikatsiya-1814872819.html

Мордовия сохраняет высокие темпы догазификации, заявил Здунов

Мордовия сохраняет высокие темпы догазификации, заявил Здунов - РИА Новости, 06.09.2022

Мордовия сохраняет высокие темпы догазификации, заявил Здунов

Высокие темпы социальной догазификации сохраняются в Мордовии, заявил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:53

2022-09-06T15:53

2022-09-06T15:55

республика мордовия

экономика

артем здунов

газпром

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Высокие темпы социальной догазификации сохраняются в Мордовии, заявил глава республики Артем Здунов."Мордовия сохраняет высокие темпы догазификации. Заключено около 3,5 тысячи договоров на техприсоединение - это 99,8% от общего количества домовладений, к которым необходимо подвести газ до конца года. До границ земельных участков работы проведены по 2349 домовладениям, газ подключен в 1622 домовладениях", - написал Здунов в своем Telegram-канале.Как сообщает пресс-служба главы региона, во всероссийском рейтинге социальной догазификации Мордовия сейчас находятся на 10-й позиции из 85 субъектов, в то время как еще в мае республика занимала 17-е место.Отмечается, что выполнение плана социальной газификации обсуждалось и на заседании республиканского кабинета министров, где заявили, что число поданных заявок почти на тысячу больше первоначального плана газификации. До конца 2022 года планируется провести голубое топливо еще в более чем 1000 домов. Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Саранск" и "Газпром газораспределение Саранск" Владислав Портнов рассказал, что сегодня подключение домов к газу обеспечивают 25 бригад специалистов, в ближайшее время их число будет увеличено.

https://ria.ru/20220812/mordoviya-1809295562.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, артем здунов, газпром, республика мордовия