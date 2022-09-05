Раскрыты главные ошибки при увольнении пенсионеров
Юрист Ногайлиева сообщила о праве работающих пенсионеров на пособие при сокращении штата
Пенсионер с газетой вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В российском законодательстве процесс увольнения пенсионеров значительно отличается от других категорий работников. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала "Прайму" о распространенных ошибках, совершаемых при уходе работников пенсионного возраста.
По словам эксперта, работающий пенсионер имеет право в любой момент прекратить трудовую деятельность, но будет обязан отработать две недели после расторжения договора. При этом индексация выплат, положенная неработающим пенсионерам, проводится ПФР автоматически в следующем месяце. Однако, когда работник выходит на пенсию, отрабатывать две недели не нужно, напоминает юрист.
29 августа, 00:43ЛДПР предложила перерасчет пенсий работающим пенсионерам
Ногайлиева добавила, что по достижении работником пенсионного возраста, работодатель не имеет права переводить его на срочный контракт. Если пенсионера или сотрудника предпенсионного возраста уволили по сокращению штата, работодатель обязан выплатить ему выходное пособие в размере среднемесячного заработка, а также заплатить за второй месяц, если уволенный не найдет работу. На пособие за третий месяц, выплачиваемое центрами занятости населения, пенсионеры в отличие от не пенсионеров уже претендовать не могут, подчеркнула эксперт.