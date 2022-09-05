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В МИД Афганистана выразили соболезнования из-за теракта у посольства России - РИА Новости, 05.09.2022
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В МИД Афганистана выразили соболезнования из-за теракта у посольства России
В МИД Афганистана выразили соболезнования из-за теракта у посольства России - РИА Новости, 05.09.2022
В МИД Афганистана выразили соболезнования из-за теракта у посольства России
Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:16
2022-09-05T19:16
в мире
сергей лавров
кахар балхи
афганистан
россия
кабул (город)
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КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом возле российского посольства в Кабуле.По его словам, Муттаки также заверил Лаврова, что афганские силы безопасности будут уделять особое внимание безопасности посольства РФ.Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
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в мире, сергей лавров, кахар балхи, афганистан, россия, кабул (город)
В мире, Сергей Лавров, Кахар Балхи, Афганистан, Россия, Кабул (город)
19:16 05.09.2022
 
В МИД Афганистана выразили соболезнования из-за теракта у посольства России

Муттаки выразил соболезнования из-за теракта возле российского посольства в Кабуле

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки. Архивное фото
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КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом возле российского посольства в Кабуле.
"Министр иностранных дел Амир Хан Муттаки провел этим вечером телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министр выразил своему российскому коллеге соболезнования в связи с произошедшим сегодня взрывом около российского посольства в Кабуле", - написал в Twitter представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахар Балхи.
По его словам, Муттаки также заверил Лаврова, что афганские силы безопасности будут уделять особое внимание безопасности посольства РФ.
Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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В миреСергей ЛавровКахар БалхиАфганистанРоссияКабул (город)
 
 
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