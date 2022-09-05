https://ria.ru/20220905/soboleznovaniya-1814657080.html

В МИД Афганистана выразили соболезнования из-за теракта у посольства России

В МИД Афганистана выразили соболезнования из-за теракта у посольства России - РИА Новости, 05.09.2022

В МИД Афганистана выразили соболезнования из-за теракта у посольства России

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:16

2022-09-05T19:16

2022-09-05T19:16

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КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом возле российского посольства в Кабуле.По его словам, Муттаки также заверил Лаврова, что афганские силы безопасности будут уделять особое внимание безопасности посольства РФ.Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20220905/vzryv-1814552685.html

афганистан

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в мире, сергей лавров, кахар балхи, афганистан, россия, кабул (город)