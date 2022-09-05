В МИД Афганистана выразили соболезнования из-за теракта у посольства России
Муттаки выразил соболезнования из-за теракта возле российского посольства в Кабуле
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки. Архивное фото
КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом возле российского посольства в Кабуле.
"Министр иностранных дел Амир Хан Муттаки провел этим вечером телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министр выразил своему российскому коллеге соболезнования в связи с произошедшим сегодня взрывом около российского посольства в Кабуле", - написал в Twitter представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахар Балхи.
По его словам, Муттаки также заверил Лаврова, что афганские силы безопасности будут уделять особое внимание безопасности посольства РФ.
Взрыв произошел утром в понедельник около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.