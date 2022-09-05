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Во Владивостоке презентовали "тигриный" поезд РЖД - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
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Во Владивостоке презентовали "тигриный" поезд РЖД
Во Владивостоке презентовали "тигриный" поезд РЖД - РИА Новости, 05.09.2022
Во Владивостоке презентовали "тигриный" поезд РЖД
РЖД представили брендированный "тигриный" поезд на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:01
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туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. РЖД представили брендированный "тигриный" поезд на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости."Цель информационной кампании — обратить внимание общественности на проблемы охраны окружающей среды и защиту исчезающих видов животных", — рассказали в пресс-службе РЖД."Тигриным" стал один из составов поезда "Россия" Владивосток — Москва. Снаружи 12 вагонов украшены нарисованными портретами тигров и тигрят. Внутри — плакаты с информацией о редких видах животных. Помимо амурского тигра, это переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, сайгак, зубр, аргали. "Поезд "Россия" для проведения нынешней акции выбран не случайно, ведь он идет по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире. По сути, состав провезет идею сохранения и изучения редких видов животных через всю страну", — сказал глава РЖД Олег Белозеров.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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олег белозеров, владивосток, москва, россия, ржд, новости - туризм, туризм, животные
Туризм, Олег Белозеров, Владивосток, Москва, Россия, РЖД, Новости - Туризм, Туризм, Животные
16:01 05.09.2022
 
Во Владивостоке презентовали "тигриный" поезд РЖД

РЖД представили во Владивостоке брендированный "тигриный" поезд

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПрезентация тематического поезда "Россия" сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Презентация тематического поезда Россия сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. РЖД представили брендированный "тигриный" поезд на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
"Цель информационной кампании — обратить внимание общественности на проблемы охраны окружающей среды и защиту исчезающих видов животных", — рассказали в пресс-службе РЖД.
"Тигриным" стал один из составов поезда "Россия" Владивосток — Москва. Снаружи 12 вагонов украшены нарисованными портретами тигров и тигрят.
Внутри — плакаты с информацией о редких видах животных. Помимо амурского тигра, это переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, сайгак, зубр, аргали.
"Поезд "Россия" для проведения нынешней акции выбран не случайно, ведь он идет по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире. По сути, состав провезет идею сохранения и изучения редких видов животных через всю страну", — сказал глава РЖД Олег Белозеров.
© РИА Новости / Александр Кряжев

Презентация тематического поезда "Россия" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке

Презентация тематического поезда Россия сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 3

Презентация тематического поезда "Россия" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Презентация тематического поезда "Россия". Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.

Презентация тематического поезда Россия сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
2 из 3

Презентация тематического поезда "Россия". Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Презентация тематического поезда "Россия" сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке

Презентация тематического поезда Россия сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
3 из 3

Презентация тематического поезда "Россия" сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Презентация тематического поезда "Россия" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке

© РИА Новости / Александр Кряжев
2 из 3

Презентация тематического поезда "Россия". Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 3

Презентация тематического поезда "Россия" сообщением Владивосток - Москва в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 15:35Туризм
РЖД показали новый вагон-бистро в двухэтажном поезде
 
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