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Во Владивостоке презентовали "тигриный" поезд РЖД

Во Владивостоке презентовали "тигриный" поезд РЖД - РИА Новости, 05.09.2022

Во Владивостоке презентовали "тигриный" поезд РЖД

РЖД представили брендированный "тигриный" поезд на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:01

2022-09-05T16:01

2022-09-05T16:01

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. РЖД представили брендированный "тигриный" поезд на Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости."Цель информационной кампании — обратить внимание общественности на проблемы охраны окружающей среды и защиту исчезающих видов животных", — рассказали в пресс-службе РЖД."Тигриным" стал один из составов поезда "Россия" Владивосток — Москва. Снаружи 12 вагонов украшены нарисованными портретами тигров и тигрят. Внутри — плакаты с информацией о редких видах животных. Помимо амурского тигра, это переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, сайгак, зубр, аргали. "Поезд "Россия" для проведения нынешней акции выбран не случайно, ведь он идет по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире. По сути, состав провезет идею сохранения и изучения редких видов животных через всю страну", — сказал глава РЖД Олег Белозеров.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

олег белозеров, владивосток, москва, россия, ржд, новости - туризм, туризм, животные