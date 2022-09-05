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Власти МО поддержат предпринимателей, занимающихся импортозамещением
Власти МО поддержат предпринимателей, занимающихся импортозамещением - РИА Новости, 05.09.2022
Власти МО поддержат предпринимателей, занимающихся импортозамещением
Власти Московской области поддерживают предпринимателей, которые занимаются проектами в сфере импортозамещения. Как рассказала зампред правительства МО... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:53
2022-09-05T18:53
2022-09-05T18:53
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Власти Московской области поддерживают предпринимателей, которые занимаются проектами в сфере импортозамещения. Как рассказала зампред правительства МО Екатерина Зиновьева, уже реализованы пять проектов. Об этом сообщил телеканал "360".Представители малого бизнеса могут кредитоваться под 4,5% годовых. Такую меру поддержки уже получили 157 компаний. Они взяли льготные кредиты на 4 миллиарда рублей.Кроме того, подмосковные предприниматели могут оформить земельные участки в аренду за 1 рубль. Зиновьева отметила, что сегодня заключено уже 28 договоров –за месяц прибавилось 14 компаний, желающих взять землю по такой схеме.Льготные займы выдают и системообразующим предприятиям области. Заявки на финансирование подали 92 компании, 74 уже одобрили кредиты на 185 миллиардов рублей."Динамика неплохая: за прошедший месяц – плюс 10 компаний, то есть еще четыре заявки одобрено и шесть кредитов получено", – рассказала Зиновьева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Власти Московской области поддерживают предпринимателей, которые занимаются проектами в сфере импортозамещения. Как рассказала зампред правительства МО Екатерина Зиновьева, уже реализованы пять проектов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"В этом году у нас должен быть реализован 21 проект. Пять проектов уже практически запущены – они начали производить продукцию, которую хотели", – рассказала Зиновьева.
Представители малого бизнеса могут кредитоваться под 4,5% годовых. Такую меру поддержки уже получили 157 компаний. Они взяли льготные кредиты на 4 миллиарда рублей.
Кроме того, подмосковные предприниматели могут оформить земельные участки в аренду за 1 рубль. Зиновьева отметила, что сегодня заключено уже 28 договоров –за месяц прибавилось 14 компаний, желающих взять землю по такой схеме.
Льготные займы выдают и системообразующим предприятиям области. Заявки на финансирование подали 92 компании, 74 уже одобрили кредиты на 185 миллиардов рублей.
"Динамика неплохая: за прошедший месяц – плюс 10 компаний, то есть еще четыре заявки одобрено и шесть кредитов получено", – рассказала Зиновьева.