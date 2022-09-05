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Власти МО поддержат предпринимателей, занимающихся импортозамещением

Власти МО поддержат предпринимателей, занимающихся импортозамещением - РИА Новости, 05.09.2022

Власти МО поддержат предпринимателей, занимающихся импортозамещением

Власти Московской области поддерживают предпринимателей, которые занимаются проектами в сфере импортозамещения. Как рассказала зампред правительства МО... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:53

2022-09-05T18:53

2022-09-05T18:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Власти Московской области поддерживают предпринимателей, которые занимаются проектами в сфере импортозамещения. Как рассказала зампред правительства МО Екатерина Зиновьева, уже реализованы пять проектов. Об этом сообщил телеканал "360".Представители малого бизнеса могут кредитоваться под 4,5% годовых. Такую меру поддержки уже получили 157 компаний. Они взяли льготные кредиты на 4 миллиарда рублей.Кроме того, подмосковные предприниматели могут оформить земельные участки в аренду за 1 рубль. Зиновьева отметила, что сегодня заключено уже 28 договоров –за месяц прибавилось 14 компаний, желающих взять землю по такой схеме.Льготные займы выдают и системообразующим предприятиям области. Заявки на финансирование подали 92 компании, 74 уже одобрили кредиты на 185 миллиардов рублей."Динамика неплохая: за прошедший месяц – плюс 10 компаний, то есть еще четыре заявки одобрено и шесть кредитов получено", – рассказала Зиновьева.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)