https://ria.ru/20220905/orenburzhe-1814506200.html

В Оренбуржье будет сформирован институт инвеступолномоченных

В Оренбуржье будет сформирован институт инвеступолномоченных - РИА Новости, 05.09.2022

В Оренбуржье будет сформирован институт инвеступолномоченных

В городах и районах Оренбургской области с целью улучшения делового климата начнут формировать институт инвеступолномоченных, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:02

2022-09-05T13:02

2022-09-05T13:02

оренбургская область

денис паслер

оренбургский район

оренбург

агентство стратегических инициатив (аси)

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ОРЕНБУРГ, 5 сен - РИА Новости. В городах и районах Оренбургской области с целью улучшения делового климата начнут формировать институт инвеступолномоченных, сообщает пресс-служба правительства региона.Он будет состоять из представителей бизнеса и администрации муниципалитета. "Старших по инвестициям" выберет местное деловое сообщество для помощи в решении тех узких проблем, которые возникают в том или ином муниципалитете области.Региональный фонд развития предпринимательства Оренбуржья за первое полугодие выдал 164 займа на общую сумму 335 миллиона рублей, в дальнейшем правительство региона планирует улучшить деловой климат, охватить максимальное число предпринимателей, а также доступ к поддержке их бизнеса сделать более простым и удобным."По поручению губернатора Оренбуржья Дениса Паслера экономический блок правительства региона в рамках трехлетней программы по устойчивому развитию экономики приступил к работе над повышением делового климата в городах и районах Оренбургской области",- отмечает пресс-служба.Несмотря на то, что в течение двух лет растет число предпринимателей, которым оказана помощь, вопрос информированности бизнеса о действующих мерах поддержки и доступа к ним остается актуальным. Глава региона поставил задачу экономическому блоку войти в ТОП-15 регионов Национального инвестиционного рейтинга от Агентства стратегических инициатив (АСИ)."За последние три года Оренбургская область значительно выросла в национальном рейтинге АСИ. Мы вошли в ТОП-20 регионов. Теперь задача сделать так, чтобы в городах и районах области бизнес мог чувствовать себя максимально комфортно и развиваться. Ведь это новые рабочие места, рост поступлений налогов в местные бюджеты. Сейчас в регионе действует около 200 мер поддержки предпринимателей, но зачастую о них знают только жители крупных населенных пунктов нашей области", - цитирует пресс-служба вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной Игната Петухова.В регионе ведется системная оценка муниципальных образований по числу МСП, которым оказана поддержка. На сегодняшний день лидируют Оренбургский район, Оренбург, Бузулук и Орск.

https://ria.ru/20220831/klastery-1813344558.html

https://ria.ru/20220826/orenburzhe-1812306557.html

оренбургский район

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, оренбургский район, оренбург, агентство стратегических инициатив (аси)