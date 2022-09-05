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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и окрестности Горловки, применив артиллерию калибра 152 миллиметра и танковое орудие, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:08
2022-09-05T19:08
2022-09-05T19:08
специальная военная операция на украине
сцкк
стирол
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зайцево
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ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и окрестности Горловки, применив артиллерию калибра 152 миллиметра и танковое орудие, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.20 - населенный пункт Дружба - населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов из танка... 18.35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 18.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сцкк, стирол, горловка, донецк (днр), в мире, зайцево
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Стирол, Горловка, Донецк (ДНР), В мире, Зайцево
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли из артиллерии и танкового орудия Донецк и Горловку