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Тереза Мэй поздравила Трасс с победой на выборах - РИА Новости, 05.09.2022
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Тереза Мэй поздравила Трасс с победой на выборах
Тереза Мэй поздравила Трасс с победой на выборах - РИА Новости, 05.09.2022
Тереза Мэй поздравила Трасс с победой на выборах
Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила главу МИД Лиз Трасс с победой на выборах нового лидера страны и призвала Консервативную партию... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:46
2022-09-05T15:46
в мире
тереза мэй
великобритания
борис джонсон
лиз трасс
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила главу МИД Лиз Трасс с победой на выборах нового лидера страны и призвала Консервативную партию работать вместе над решением проблем, с которыми столкнулась Британия."Поздравляю Лиз Трасс. Мы, консерваторы, теперь должны работать вместе, чтобы решить проблемы, с которыми столкнулась наша страна. Справиться с кризисом стоимости жизни, помочь тем, кто нуждается, и ответственно распоряжаться государственными финансами. Я с нетерпением жду возможности поддержать правительство в (решении) этой задачи", - написала она в своём Twitter.Ранее стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. Она станет третьей женщиной на посту руководителя страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября в 19.00 мск, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.
https://ria.ru/20220905/rossiya-1814580211.html
https://ria.ru/20220905/trass-1814568953.html
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в мире, тереза мэй, великобритания, борис джонсон, лиз трасс
В мире, Тереза Мэй, Великобритания, Борис Джонсон, Лиз Трасс
15:46 05.09.2022
 
Тереза Мэй поздравила Трасс с победой на выборах

Бывший британский премьер Тереза Мэй поздравила Трасс с победой на выборах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТереза Мэй
Тереза Мэй - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Тереза Мэй . Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила главу МИД Лиз Трасс с победой на выборах нового лидера страны и призвала Консервативную партию работать вместе над решением проблем, с которыми столкнулась Британия.
"Поздравляю Лиз Трасс. Мы, консерваторы, теперь должны работать вместе, чтобы решить проблемы, с которыми столкнулась наша страна. Справиться с кризисом стоимости жизни, помочь тем, кто нуждается, и ответственно распоряжаться государственными финансами. Я с нетерпением жду возможности поддержать правительство в (решении) этой задачи", - написала она в своём Twitter.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
15:35
МИД ожидает от Трасс продолжения деструктивного курса против России
Ранее стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. Она станет третьей женщиной на посту руководителя страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.
Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября в 19.00 мск, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
15:08
Трасс поблагодарила Джонсона, назвав его своим другом
 
В миреТереза МэйВеликобританияБорис ДжонсонЛиз Трасс
 
 
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