https://ria.ru/20220905/mey-1814586880.html

Тереза Мэй поздравила Трасс с победой на выборах

Тереза Мэй поздравила Трасс с победой на выборах - РИА Новости, 05.09.2022

Тереза Мэй поздравила Трасс с победой на выборах

Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила главу МИД Лиз Трасс с победой на выборах нового лидера страны и призвала Консервативную партию... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:46

2022-09-05T15:46

2022-09-05T15:46

в мире

тереза мэй

великобритания

борис джонсон

лиз трасс

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила главу МИД Лиз Трасс с победой на выборах нового лидера страны и призвала Консервативную партию работать вместе над решением проблем, с которыми столкнулась Британия."Поздравляю Лиз Трасс. Мы, консерваторы, теперь должны работать вместе, чтобы решить проблемы, с которыми столкнулась наша страна. Справиться с кризисом стоимости жизни, помочь тем, кто нуждается, и ответственно распоряжаться государственными финансами. Я с нетерпением жду возможности поддержать правительство в (решении) этой задачи", - написала она в своём Twitter.Ранее стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. Она станет третьей женщиной на посту руководителя страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября в 19.00 мск, несмотря на то что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.

https://ria.ru/20220905/rossiya-1814580211.html

https://ria.ru/20220905/trass-1814568953.html

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в мире, тереза мэй, великобритания, борис джонсон, лиз трасс