https://ria.ru/20220905/kndr-1814427116.html

Посол КНДР: Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров

Посол КНДР: Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров - РИА Новости, 05.09.2022

Посол КНДР: Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров

Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров, которые в начале 20 века в этой стране оказались под угрозой полного исчезновения, рассказал,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:28

2022-09-05T06:28

2022-09-05T06:28

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров, которые в начале 20 века в этой стране оказались под угрозой полного исчезновения, рассказал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль .В понедельник в стартовый день ВЭФ во Владивостоке открылся Международный форум по сохранению тигра. Посол рассказал, что ранее тигры были широко расселены в КНДР, но оказались на грани уничтожения из-за агрессивной политики охоты на тигра, проводившейся во время японского колониального господства в начале 20 века.Он отметил, что районы, благоприятные для животных, в том числе тигров определяются как заповедники, управление ими осуществляется на научной основе.Ранее гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что нет достоверной информации, обитают ли в КНДР тигры, если они там и живут, то не более 20 особей.

https://ria.ru/20220905/tigry-1814425061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея), вэф-2022