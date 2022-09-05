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Посол КНДР: Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров - РИА Новости, 05.09.2022
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Посол КНДР: Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров
Посол КНДР: Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров - РИА Новости, 05.09.2022
Посол КНДР: Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров
Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров, которые в начале 20 века в этой стране оказались под угрозой полного исчезновения, рассказал,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T06:28
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в мире
кндр (северная корея)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров, которые в начале 20 века в этой стране оказались под угрозой полного исчезновения, рассказал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль .В понедельник в стартовый день ВЭФ во Владивостоке открылся Международный форум по сохранению тигра. Посол рассказал, что ранее тигры были широко расселены в КНДР, но оказались на грани уничтожения из-за агрессивной политики охоты на тигра, проводившейся во время японского колониального господства в начале 20 века.Он отметил, что районы, благоприятные для животных, в том числе тигров определяются как заповедники, управление ими осуществляется на научной основе.Ранее гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что нет достоверной информации, обитают ли в КНДР тигры, если они там и живут, то не более 20 особей.
https://ria.ru/20220905/tigry-1814425061.html
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в мире, кндр (северная корея), вэф-2022
В мире, КНДР (Северная Корея), ВЭФ-2022
06:28 05.09.2022
 
Посол КНДР: Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров

Посол КНДР Син Хон Чхоль: Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Северная Корея значительно восстановила среду обитания тигров, которые в начале 20 века в этой стране оказались под угрозой полного исчезновения, рассказал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Корейской Народно-Демократической Республики в РФ Син Хон Чхоль .
В понедельник в стартовый день ВЭФ во Владивостоке открылся Международный форум по сохранению тигра. Посол рассказал, что ранее тигры были широко расселены в КНДР, но оказались на грани уничтожения из-за агрессивной политики охоты на тигра, проводившейся во время японского колониального господства в начале 20 века.
"В соответствии с правильной природоохранной политикой Трудовой партии Коре и правительства республики активно осуществлялись проекты по защите животных и среде их обитания. Соответственно среда обитания тигров была значительно восстановлена. Правительство республики создало правовую основу для защиты и разведения находящихся под угрозой исчезновения видов", - сказал посол на Пленарной сессии "Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы".
Он отметил, что районы, благоприятные для животных, в том числе тигров определяются как заповедники, управление ими осуществляется на научной основе.
Ранее гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что нет достоверной информации, обитают ли в КНДР тигры, если они там и живут, то не более 20 особей.
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В миреКНДР (Северная Корея)ВЭФ-2022
 
 
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