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"Единая Россия" доставила гумпомощь в отдаленный район Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2022
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"Единая Россия" доставила гумпомощь в отдаленный район Херсонской области
"Единая Россия" доставила гумпомощь в отдаленный район Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2022
"Единая Россия" доставила гумпомощь в отдаленный район Херсонской области
Гуманитарная миссия "Единой России" впервые доставила гумпомощь в Великолепетихинский район Херсонской области, сообщили РИА Новости в центре гуманитарной... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T23:10
2022-09-05T23:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
единая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
херсон
россия
в мире
гуманитарная помощь
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ХЕРСОН, 5 сен – РИА Новости. Гуманитарная миссия "Единой России" впервые доставила гумпомощь в Великолепетихинский район Херсонской области, сообщили РИА Новости в центре гуманитарной помощи ЕР в Херсоне.Волонтеры миссии побывали в населенных пунктах Великая Лепетиха, Рубановка, Нижние Сарагозы и еще в нескольких поселках.По словам местных жителей, обратившихся в центр, ранее никакой помощи жителям района не оказывалось, прежняя власть сбежала, а перед этим запрещала жителям в селах брать какую-либо гумпомощь, во многих населенных пунктах района до сих пор не определены старосты, возникают проблемы с оформлением различных выплат и пенсий.Гуманитарная миссия "Единой России" приступила к работе в Херсонской области в марте 2022 года. В июне был открыт центр гуманитарной помощи в Херсоне, куда за 3 месяца работы обратились более 90 тысяч человек. Теперь волонтеры оказывают помощь и поддержку жителям не только городов, но и сел различных районов области. Так, волонтерам удалось проехать более ста мелких населенных пунктов, куда доставляют продукты, лекарства, средства гигиены, наборы для первоклассников и новорожденных. Обеспечивать безопасность гуманитарной миссии помогают российские военные, Минобороны и Росгвардия.
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херсонская область , единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), херсон, россия, в мире, гуманитарная помощь
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Херсон, Россия, В мире, Гуманитарная помощь
23:10 05.09.2022
 
"Единая Россия" доставила гумпомощь в отдаленный район Херсонской области

"Единая Россия" доставила гумпомощь в Великолепетихинский район Херсонской области

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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ХЕРСОН, 5 сен – РИА Новости. Гуманитарная миссия "Единой России" впервые доставила гумпомощь в Великолепетихинский район Херсонской области, сообщили РИА Новости в центре гуманитарной помощи ЕР в Херсоне.
"В Великолепетихинский район гуманитарная миссия в содействии с российскими военными передала порядка 7 тонн продуктов, 200 рюкзаков и наборов для первоклассников, а также флаги России для населенных пунктов, по просьбе местной администрации", - сказали в пресс-службе центра.
Волонтеры миссии побывали в населенных пунктах Великая Лепетиха, Рубановка, Нижние Сарагозы и еще в нескольких поселках.
По словам местных жителей, обратившихся в центр, ранее никакой помощи жителям района не оказывалось, прежняя власть сбежала, а перед этим запрещала жителям в селах брать какую-либо гумпомощь, во многих населенных пунктах района до сих пор не определены старосты, возникают проблемы с оформлением различных выплат и пенсий.
Гуманитарная миссия "Единой России" приступила к работе в Херсонской области в марте 2022 года. В июне был открыт центр гуманитарной помощи в Херсоне, куда за 3 месяца работы обратились более 90 тысяч человек. Теперь волонтеры оказывают помощь и поддержку жителям не только городов, но и сел различных районов области. Так, волонтерам удалось проехать более ста мелких населенных пунктов, куда доставляют продукты, лекарства, средства гигиены, наборы для первоклассников и новорожденных. Обеспечивать безопасность гуманитарной миссии помогают российские военные, Минобороны и Росгвардия.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЕдиная РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ХерсонРоссияВ миреГуманитарная помощь
 
 
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