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"Единая Россия" доставила гумпомощь в отдаленный район Херсонской области
"Единая Россия" доставила гумпомощь в отдаленный район Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2022
"Единая Россия" доставила гумпомощь в отдаленный район Херсонской области
Гуманитарная миссия "Единой России" впервые доставила гумпомощь в Великолепетихинский район Херсонской области, сообщили РИА Новости в центре гуманитарной... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T23:10
2022-09-05T23:10
2022-09-05T23:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
единая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
херсон
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ХЕРСОН, 5 сен – РИА Новости. Гуманитарная миссия "Единой России" впервые доставила гумпомощь в Великолепетихинский район Херсонской области, сообщили РИА Новости в центре гуманитарной помощи ЕР в Херсоне.Волонтеры миссии побывали в населенных пунктах Великая Лепетиха, Рубановка, Нижние Сарагозы и еще в нескольких поселках.По словам местных жителей, обратившихся в центр, ранее никакой помощи жителям района не оказывалось, прежняя власть сбежала, а перед этим запрещала жителям в селах брать какую-либо гумпомощь, во многих населенных пунктах района до сих пор не определены старосты, возникают проблемы с оформлением различных выплат и пенсий.Гуманитарная миссия "Единой России" приступила к работе в Херсонской области в марте 2022 года. В июне был открыт центр гуманитарной помощи в Херсоне, куда за 3 месяца работы обратились более 90 тысяч человек. Теперь волонтеры оказывают помощь и поддержку жителям не только городов, но и сел различных районов области. Так, волонтерам удалось проехать более ста мелких населенных пунктов, куда доставляют продукты, лекарства, средства гигиены, наборы для первоклассников и новорожденных. Обеспечивать безопасность гуманитарной миссии помогают российские военные, Минобороны и Росгвардия.
https://ria.ru/20220818/kherson-1810472533.html
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херсонская область , единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), херсон, россия, в мире, гуманитарная помощь
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Херсон, Россия, В мире, Гуманитарная помощь
"Единая Россия" доставила гумпомощь в отдаленный район Херсонской области
"Единая Россия" доставила гумпомощь в Великолепетихинский район Херсонской области