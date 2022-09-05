https://ria.ru/20220905/fanaty-1814418898.html
Конкурирующие футбольные фанаты объединились в отряд для защиты Донбасса
Конкурирующие футбольные фанаты объединились в отряд для защиты Донбасса - РИА Новости, 05.09.2022
Конкурирующие футбольные фанаты объединились в отряд для защиты Донбасса
Группировки футбольных фанатов договорились забыть о разногласиях между клубами ради совместной службы в ДНР: на базе бригады "Восток" формируется первое... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T03:06
2022-09-05T03:06
2022-09-05T05:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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МАРИУПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Группировки футбольных фанатов договорились забыть о разногласиях между клубами ради совместной службы в ДНР: на базе бригады "Восток" формируется первое фанатское подразделение, передает корреспондент РИА Новости."Несмотря на "терки" в мирное время, сейчас, во время спецоперации, все свои поддерживают своих, - сказал РИА Новости командир первого фанатского подразделения Española с позывным "Испанец". - Предложили футбольным хулиганам с большой земли перейти на новый уровень "хулиганизма", который будет выражен в подбитых танках, в действиях рейдовых отрядов, в отработанных снайперских целях".Часть новобранцев уже прошли курс молодого бойца в бригаде "Восток", сейчас повышением их навыков занимаются инструктора штурмовых групп в центре подготовки в Мариуполе."Многим кажется, что фанаты - это маргиналы, хотя это не так. Среди нас есть много уважаемых и состоятельных людей, которые как раз предложили нам помощь в закупке современного вооружения", - добавил "Испанец".
https://ria.ru/20220904/film-1814372452.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
03:06 05.09.2022 (обновлено: 05:13 05.09.2022)
Конкурирующие футбольные фанаты объединились в отряд для защиты Донбасса
В ДНР на базе бригады "Восток" формируется первое фанатское подразделение Española
МАРИУПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Группировки футбольных фанатов договорились забыть о разногласиях между клубами ради совместной службы в ДНР: на базе бригады "Восток" формируется первое фанатское подразделение, передает корреспондент РИА Новости.
"Несмотря на "терки" в мирное время, сейчас, во время спецоперации, все свои поддерживают своих, - сказал РИА Новости командир первого фанатского подразделения Española с позывным "Испанец". - Предложили футбольным хулиганам с большой земли перейти на новый уровень "хулиганизма", который будет выражен в подбитых танках, в действиях рейдовых отрядов, в отработанных снайперских целях".
Часть новобранцев уже прошли курс молодого бойца в бригаде "Восток", сейчас повышением их навыков занимаются инструктора штурмовых групп в центре подготовки в Мариуполе.
"Многим кажется, что фанаты - это маргиналы, хотя это не так. Среди нас есть много уважаемых и состоятельных людей, которые как раз предложили нам помощь в закупке современного вооружения", - добавил "Испанец".