https://ria.ru/20220905/fanaty-1814418898.html

Конкурирующие футбольные фанаты объединились в отряд для защиты Донбасса

Конкурирующие футбольные фанаты объединились в отряд для защиты Донбасса - РИА Новости, 05.09.2022

Конкурирующие футбольные фанаты объединились в отряд для защиты Донбасса

Группировки футбольных фанатов договорились забыть о разногласиях между клубами ради совместной службы в ДНР: на базе бригады "Восток" формируется первое... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T03:06

2022-09-05T03:06

2022-09-05T05:13

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МАРИУПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Группировки футбольных фанатов договорились забыть о разногласиях между клубами ради совместной службы в ДНР: на базе бригады "Восток" формируется первое фанатское подразделение, передает корреспондент РИА Новости."Несмотря на "терки" в мирное время, сейчас, во время спецоперации, все свои поддерживают своих, - сказал РИА Новости командир первого фанатского подразделения Española с позывным "Испанец". - Предложили футбольным хулиганам с большой земли перейти на новый уровень "хулиганизма", который будет выражен в подбитых танках, в действиях рейдовых отрядов, в отработанных снайперских целях".Часть новобранцев уже прошли курс молодого бойца в бригаде "Восток", сейчас повышением их навыков занимаются инструктора штурмовых групп в центре подготовки в Мариуполе."Многим кажется, что фанаты - это маргиналы, хотя это не так. Среди нас есть много уважаемых и состоятельных людей, которые как раз предложили нам помощь в закупке современного вооружения", - добавил "Испанец".

https://ria.ru/20220904/film-1814372452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина